Vihreiden populistinen politiikka harhauttaa

Minua sapettaa vihreiden tekemä myyräntyö. Heidän mielestään ilmasto pelastuisi metsät museoimalla.

Viime hallituskauden toimet olivat osasyy fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymiseen. Nyt kun teemme muutosta, vihreät vastustavat sitä eduskunnassa ja lehtien palstoilla haluten esimerkiksi vähentää hakesähkön tukea kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Vihreät luovat populistisen uhkakuvan, jolta pelastajina he haluavat esiintyä. He antavat ymmärtää, että metsien lahopuu ja monimuotoisuus vähenevät. Tosiasiassa lahopuiden jättämiseen kannustetaan ja niiden määrä on kasvussa. Uusi metsälaki mahdollistaa entistä paremmin luontoarvoja kunnioittavan metsänhoidon. Olen mielissäni, jos voimme eduskunnassa lisätä Metso-­kohteiden määrää.

Metsämme eivät ole päästö­lähde kuten vihreät sanovat. Nuorempi, elinvoimainen puu sitoo hiiltä vanhaa puuta paremmin.

Jos harvennushakkuita ei tehdä ajoissa, puuta lahoaa pystyyn. Tätäkin energiaa on parempi ottaa tankkiin tai lämmön- ja sähköntuotantoon.

Vihreät hyväksyvät sentään puurakentamisen, mutta laatutukkeja ei synny ilman harvennusta. Puusta ei voi ottaa käyttöön vain tukkiosaa ja jättää latvusta kasvamaan! Energia- ja kuitupuun käyttö siis tukee puurakentamisesta.

Metsätalous ja ilmastokysymykset ovat ylisukupolvista toimintaa.

Metsät uusiutuvat nopeasti kivihiileen verraten. Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) kannustaa luopumaan fossiilisista polttoaineista eikä väitä puuta sellaiseksi.

Metsiemme monimuotoisuuden runsaus on vaikuttavaa. Haastan kaikki eri mieltä olevat vierailulle kanssani talousmetsään.

Jutellaan, kannattaako metsiä hoitaa vai museoida. Väitän, että puun käyttö on ekoteko tulevien sukupolvien hyväksi.

Anne Kalmari

MMM

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen