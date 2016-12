”Viimeiset” metsät hakkuiden kohteena

Olen ollut aitiopaikalla seuraamassa näitä ”viimeisten” alueiden hakkuita täällä Suomussalmella. Ensin itse suunnittelijana ja sittemmin sivusta seuraajana.

Oma leimikkoni oli paikallislehdessä esillä jo 1980-luvulla. Nuolikankaalta on suojeltu lopulta noin 600 hehtaaria, mutta tuo alue ei ole noussut mitenkään vetovoimaiseksi suojelukohteeksi.

Murhisalolla taisteltiin myöhemmin viimeisten vienalaismetsien puolesta ja suojeltiin 5 500 hehtaaria. Malahviassa oli suojelujärjestöjen mukaan Euroopan viimeinen tärkeä suojelematon metsäalue. Sen jälkeen, kun sieltä suojeltiin 2 500 hehtaaria, on kiinnostus suojeltuun alueeseen sammunut.

”Nyt kaadetaan Suomussalmen todella viimeisiä vanhan metsän sirpaleita”, kommentoi Luonto-Liitto Riuskan hakkuita Helsingin Sanomissa syksyllä 2009. Silloin kyseessä oli 12 hehtaarin hakkuusuunnitelma ja Riuskalla suojeltuna jo noin 4 500 hehtaaria.

Näitä viimeisiä alueita on sittemmin ollut vielä useita, ja nyt kannetaan huolta viimeisten lähivirkistysmetsien puolesta (MT 28.11.). Edes harvennukset eivät Syväjärvenkankaalla kelpaa, vaan alueelle vaaditaan totaalisuojelua 1 000 hehtaarin soidensuojelualueen kylkeen.

Kaiken pelastava luontomatkailu on käsittämättömäksi kasvanut myytti. Suomussalmella tuskin kovin moni yrittäjä saa toimeentuloaan luontomatkailusta eläintenkatselukojuyrittäjien, metsästysmatkojen majoittajien ja muutamien Hossan yrittäjien lisäksi.

Toivoa sopii, että Hossan kansallispuisto tuo kuntaan lisää matkailuyrittäjiä. Heidän yritystoimintaansa todella tarvitaan, kun metsätalouden yrittäjäkunnan halutaan vähenevän.

Suomussalmen yrittäjien puheenjohtaja nimesi yhden yrittäjän, joka on käyttänyt ryhmiään Säynäjäsuolla. Mainostusta noista retkistä ei mistään löydy. Silti kirjoituksen mukaan maisema tuottaa siellä enemmän kuin hakkuut.

Jos kirjoituksesta jää sellainen mielikuva, että Syväjärvenkankaan ja Hossan välillä kaikki on raiskattu, rusikoitu ja pirstottu, on syytä muistaa, että on täällä jotain suojeltukin. Lakisääteisten suojelualueiden maapinta-ala on Suomus­salmella 53 000 hehtaaria.

Suomussalmella suojeluala on siis enemmän kuin Helsingin, Vantaan ja Keravan yhteenlaskettu maapinta-ala. Ensi keväänä siihen lisätään parin Nuuksion kokoinen Hossan kansallispuisto.

Lisäksi metsien käsittelyn ulkopuolella ovat suot ja kitumaat sekä 9 000 hehtaaria Metsähallituksen omilla päätöksillään suojeltuja kangasmetsäalueita. Metsätalouden toimia harjoitetaan noin 55 prosentin alalla valtionmaita.

Toivottavasti muut suomussalmelaiset löytävät alueita virkistäytymiseen myös näiltä suojelluilta alueilta tai jopa monikäyttömetsistä.

Mirja Humalamäki

Suomussalmi