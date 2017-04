Yhteistä ymmärrystä harhailun sijaan

Maailma tarvitsee kipeästi parempaa kokonaisuuksien ymmärtämistä. Ilman sitä ajattelu hukkuu yksityiskohtiin. Silloin on liian vaikeaa muodostaa selkeitä visioita tavoiteltavasta tulevaisuudesta.

Ilman visioita Suomen ja maailman ongelmat näyttävät vaikeammilta ratkaista kuin ehkä oikeasti ovatkaan. Siksi riittävän laajalla ihmisjoukolla, ainakaan länsimaissa, ei ole tarpeellista toivoa paremmasta, eikä siten tekemisellä laajempaa tarkoituksellisuuden tunnetta.

Ja kun tarkoitus puuttuu, puuttuu toimintatarmo, ja sen mukana hukkuu mittaamattomasti potentiaalia.

Kokonaisuuksien ymmärtämiseen tarvitaan teknisiä ratkaisuja, uudenlaista koulutusta ja – ainakin Suomessa – parempaa keskustelukulttuuria. Asioista on pystyttävä keskustelemaan toisenlaisia näkemyksiä kunnioittaen, ja niin, ettei tiedotusvälineiden ja poliitikkojen kautta muodostu kuvaa yhdestä oikeasta ajattelutavasta.

Sellaisen kuvan muodostumisen aiheuttama kuulluksi tulemattomuuden tunne lisää katkeruutta, joka on myrkkyä yhtenäisyyden tunteelle.

Sitä taas Suomeen tarvitaan, että pystytään kunnolla tulevaisuutta maallemme rakentamaan.

Aikamme tärkein ja innostavin tavoite on ympäristöllisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Mutta se ei hyvään aikaan sulje pois nykyistä taloudellista tuotantoa, vaan nykyisen tuotannon ja talouden on oltava hyvässä kunnossa, että Suomella ja suomalaisilla on varaa ja aikaa rakentaa kauaskantoisesti tulevaisuutta.

Suomella on edellytykset näyttää teoillaan maailmalle suuntaa harhailusta tulevaisuuden tekemiseen.

Juho Satti

yrittäjä

Leppävirta / Kuopio