Yrittäjät haluaa terveen talouden, ei järjestöpainia

MT:ssä arvosteltiin sekä uutisissa että pääkirjoituksessa näyttävästi Suomen Yrittäjien näkemyksiä yritystukien karsimisesta (MT 5.5 ja 7.5.).

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola näki ehdotuksessa tietämättömyyttä ja hölmöyttä.

Yrittäjiä moitti myös Haapavedellä puhunut metsä­valtuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

MT:n mukaan oli hyvä, että hallitus ei kajonnut ylipäänsäkin yritystukiin puoliväli­riihessään.

Vaikuttaa, että Simonkadun lämminverisimmät ovat päättäneet lähteä järjestöpainiin.

Koska MT ei kysynyt Yrittäjien perusteluja, haluan niitä hieman avata.

Yrittäjät esitti hallituksen puoliväliriihen alla laajan Suomen talouden uudistamis­ohjelman, jonka päätähtäin oli massatyöttömyyden nujertaminen.

Se on välttämätöntä, jos haluamme säilyttää suomalaisen hyvinvointivaltion.

Tärkeä osa uudistus­ohjelmaa on julkisen talouden tasapainottaminen.

Esitimme leikkauksia valtion menoihin yli miljardin euron edestä. Niistä kohdistui yritystukiin 556 miljoonaa euroa. Tässä joukossa oli maa­seudun yritystukien pieni leikkaus.

Mielestämme vastuullisen järjestön tehtävä on tehdä ehdotuksia julkisen talouden tervehdyttämiseksi, vaikka ne koskisivat myös omia jäseniä eikä kurkku suorana vaatia lisää tukia tai vastustaa kaikkia säästötoimia.

Säästöesityksillä halu­simme tilaa veromuutoksille, jotka tukisivat kasvua ja työllisyyttä.

Esitimme muun muassa investointi­varausta (vaikutus 550 miljoonaa euroa) ja arvonlisäveron alarajan nostamista (vaikutus 160 miljoonaa euroa). Näillä olisi suuri vaikutus myös maaseudun yritystoiminnan edellytyksiin.

Osa maaseudun yritystuista on välttämättömiä, jotta suomalainen maaseutuyrittäjä voi menestyä. On kuitenkin selvää, että osa kansallisista tuista ei kohdennu tehokkaalla tavalla. Tämän kieltäminen ei ole rehellistä. On outoa, jos edes tästä ei voida keskustella.

Suomi tuhlaa tällä hetkellä paljon veronmaksajien rahaa yritystukiin. Yritystukia maksetaan noin neljä miljardia, joista on suoria tukia noin 1,1 miljardia. Luku ei sisällä EU:n yhteisen maatalous­politiikan kuluja eikä alennettuja alv-kantoja.

Paljon veronmaksajien rahaa menee hukkaan. Työ- ja elinkeinoministeriön työ­ryhmä totesi viime viikolla, että valta­osa tuista on tehottomia tai haitallisia.

Yrittäjät haluavat Suomen talouden kuntoon. Haluamme maan, jossa markkinat toimivat ja yrittäjä voi eri puolilla maata ilman massiivisia tukia tehdä tervettä liiketoimintaa ja työllistää.

Toivon, että Simonkadulla on Suomen ja MTK:n juhlavuonna rohkeutta uudistaa maamme taloutta tavalla, joka pelastaa myös suomalaisen maaseudun. Nykyisillä lääkkeillä se ei tapahdu, kuten maa­seudun ihmiset hyvin tietävät.

Mikael Pentikäinen

toimitusjohtaja

Suomen Yrittäjät