Myrkyn lykkäs

Mikäpä rentouttaisi lomalla paremmin kuin murha ja syyllisen selvittely. Kun kesädekkarin juoni on polveileva ja jännittävä, ei kirjaa voi laskea syrjään kellonajasta huolimatta. Antti Tuomaisen kirjassa Mies joka kuoli on päähenkilönä myrkytetty mies, joka etsii itse omaa myrkyttäjäänsä. Hmm…

Jaakko Kaunismaa on haminalainen sieniyrittäjä. Elämä on ollut mukavaa rakkaan Tainan kanssa, jolla on erinomaiset keittäjäntaidot. Ruoka on ollut suurenmoista ja sitä on ollut riittävästi. Myös yrityksellä menee hyvin. Matsutake-sienen kysyntä on ylittänyt odotukset, eikä kilpailijoita ole juurikaan ilmennyt.

Kuitenkin Jaakko on jo jonkin aikaa voinut huonosti. Lääkärikäynnillä hän kuulee järkyttäviä uutisia: hän on kuolemassa. Joku on määrätietoisesti ja kauan aikaa myrkyttänyt häntä, eikä parantavaa lääkettä ole olemassa. Jaakon sisäelimet tulevat vähitellen romahtamaan ja edessä on kuolema, jota ei voi välttää. Jäljellä olevaa aikaa on mahdoton sanoa.

Jaakko palaa mykistyneenä kotiin kertoakseen uutiset rakkaalle Tainalleen, mutta vastassa onkin pari muuttujaa, ja asetelma kääntyy ylösalaisin.

”Kuolema on elämän ainoa pysyvä asia, karmealla tavalla ainoa asia, johon todella voi luottaa”, hän järkeilee ja päättää salata tilansa.

Jaakko aloittaa murhaajansa selvittämisen ja yrityksen pelastamisen vehkeilyltä. Kun on kuullut kuolevansa, tunteekin yhtäkkiä todella elävänsä. Ajatus kirkastuu, eikä pelkää ottaa hullujakaan riskejä, koska eihän ole enää mitään menetettävää.

Jäätelön, limsan ja suklaan voimalla, sillä ne ovat ainoita ruoka-aineita, joita hän tilassaan pystyy syömään, Jaakko ratkoo salaisuuksia helteisessä Haminassa kuin Ihmemies ikään. Alkaa vauhdikas trilleri, jossa ei käänteitä ja mustaa komiikkaa puutu. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita sekä onnenkantamoisia riittää. Loppuratkaisusta olisin odottanut jopa enemmän, koska aineksia ainakin olisi ollut ilmassa! Mutta missä vaiheessa kuolema korjaa satoa, jääkööt arvoitukseksi.

Antti Tuomainen: Mies joka kuoli. 300 sivua. Like 2016.