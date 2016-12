Vihreä komsomol

Muinaisessa Neuvostoliitossa oli virallinen nuorisojärjestö, komsomol, jonka tehtävänä oli kasvattaa kaadereita kommunistipuolueelle.

Komsomol oli nuorisojärjestö, jota eivät kuitenkaan johtaneet nuoret vaan keski-iän ylittäneet politrukit. Useimmat olisivat ikänsä puolesta sopineet suomalaisten nuorisopoliitikkojen isoisiksi.

Neuvostoliitto on kuollut, mutta Suomessa toimii edelleen komsomol. Se on Luonto-liitto, joka on Suomen luonnonsuojeluliiton nuorisojärjestö.

Luonto-liittoon kuuluu sen oman ilmoituksen mukaan 7000 jäsentä. Oikeita nuoria, alle 29-vuotiaita, on kuitenkin vain vajaa 3000.

Valtionapua nauttivan nuorisojärjestön jäsenistä kahden kolmasosan on oltava alle 29-vuotiaita. Luonto-liittoa kohdellaan kuitenkin eri tavoin kuin muita. Miten sellainen on mahdollista, on hyvä kysymys.

Luonto-liiton pitäisi olla nuorten luontokasvatusjärjestö. Liitto työllistää vuodessa 18 työntekijää.

Kasvatustehtäväänsä liitto toteuttaa, kun se kampanjoi valtion rahoilla laillisen ja ekologisen elinkeinon, turkistarhauksen lopettamiseksi. Turkistarhoille tehtyjä terrori-iskuja, joissa aiheutetaan eläimille suunnatonta kärsimystä, liitto ei arvostele.

Varhaiskasvatusjärjestö pyörittää myös susiryhmää, joka vastustaa valtion petopolitiikkaa. Susiryhmä on tunnettu mm. tempauksista, joissa alastomat susitytöt marssivat läpi Helsingin ja kanniskelevat seppelettä laillisessa jahdissa ammutun häirikkösuden muistoksi. Sellainen kiinnostaa varsinkin tv-kanavia ja niiden vihreitä toimittajia.

Luonto-liitto hoitaa suhteensa luottotoimittajiinsa esimerkillisesti. Kun liitto antaa jokaviikkoisen julkilausumansa susista tai turkistarhauksesta, asia nostetaan uutiseksi jopa uutistoimistojen tarjonnassa.

Luonto-liiton kannanottoja hymistellään myös pääkirjoituksissa. Kritiikki tulkittaisiin luonnonsuojelun vastustamiseksi ja se on pahin rikos, mihin nyky-Suomessa voi syyllistyä.

Myös muut yhteiskuntasuhteet ovat kunnossa. Syksyisin valtion budjettikäsittelyn yhteydessä samat kansanedustajat esittävät vuodesta toiseen Luonto-liitolle lisää rahaa.

Vihreä komsomol on puuhakas järjestö. Jos se kuitenkin olisi elintarvike, se vedettäisiin Eviran päätöksellä markkinoilta.

Tuotteen valmistuspaikka on tuntematon, sisältö ei vastaa tuoteselostetta ja parasta ennen -päivämäärä on pahasti vanhentunut.