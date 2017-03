Deodorantti, jonka tuoksua ei pidä unohtaa

Keskustelu Brasilian lihaskandaalista ei saa herpaantua ennen kuin koko sotku on selvitetty. Kotimaassa ja EU:n tasolla on toimeenpantava kaikki mahdolliset keinot, jotta ruokapetoksesta seuraa oikeus ja kohtuus.

Brasilian hallitus vetosi viime viikolla Maailman kauppajärjestö WTO:n jäsenmaihin, ettei brasilialaiselle lihalle asetettaisi mielivaltaisia kieltoja. Ainut oikea menettely on asettaa kaikelle brasilialaiselle lihalle täysimääräinen tuontikielto viipymättä.

Tuontikielto kaikelle brasilialaiselle lihalle nimenomaan siitä syystä, mistä skandaali sai alkunsa: Lihantuottajat ovat lahjoneet terveysviranomaisia ja poliitikkoja, jotta nämä eivät huomioisi pilaantuneen lihan vientiä ja sertifikaattien väärennöksiä.

Moraalittomasta ja laittomasta toiminnasta on saatettava vastuuseen pelisääntöjä rikkoneet lihantuottajat, mutta myös menettelyn mahdollistaneet viranomaiset ja poliitikot. Siis samat tahot ja toimijat, jotka ylläpitävät ja valvovat järjestelmää, johon kuuluvat myös pelisääntöjä noudattaneet lihantuottajat!

Järjestelmän omavalvonta toimii silloin, kun toimijoilla on kannuste valvoa toisiaan eli halu välttää yhteiset sanktiot. Ilman kaiken kattavia tuontikieltoja Brasilialla tai sen viranomaisilla ei olisi vastaisuudessakaan kannusteita korjata toimintaansa.

Odotukset Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tekemästä jäljityksestä sekä alkuperän että kotimaisten käyttäjien osalta ovat korkealla. Tärkeää ja arvokasta viranomaisvalvontaa tekevällä virastolla on nyt todellinen näytön paikka.

Odotamme malttamattomina Eviralta tietoa, miten ja minne epäilyjen kohteena olevilta brasilialaisilta lihantuottajilta Suomeen tuotu liha on päätynyt.

Evira on lausunnoissaan tähdentänyt pilaantuneen lihan aistinvaraista havainnointia: se näyttää ja haisee pahalle.

Jos lihantuottaja määrätietoisesti lahjoo viranomaisia ja väärentää sertifikaatteja, olisi suorastaan amatöörimäinen virhe jättää epähygieeninen tai saastunut liha käsittelemättä aistien harhauttamiseksi.

Siinä missä ihmiset manipuloivat aistejaan, värjäävät hiuksiaan tai käyttävät esimerkiksi deodorantteja, lihalle voidaan tehdä samankaltaisia käsittelyjä kloori- ja maitohappopesuilla.

Aisteillemme huomaamattomia ovat esimerkiksi dioksiiniskandaalit sekä taudinaiheuttajat, kuten kampylobakteerit tai listeria.

Ja myös se salmonella, jonka torjunta ja nollatoleranssi ovat suuri onnistumisen ja ylpeyden aiheemme kansallisesti. Ei sekään ole astinvaraisesti havaittavissa, ainakaan ennen tartuntaa. Aistimme eivät tee eroa lihan pakastusaikaan, emme erota siinä viikkoa ja vuosia. Siksi tätä tapausta ei pidä unohtaa.

Ellei Brasilian mittaluokan ruokapetoksesta aseteta tuntuvia sanktioita, täyttä tuontikieltoa, ei toimijoilla ole kannusteita siirtyä lihan puhdistamisesta järjestelmän puhdistamiseen.

Maksamme joka päivä kallista hintaa oman ruokajärjestelmämme erinomaisuudesta. Korkean laadun ja puhtauden turvaamalla järjestelmällämme on mittaamaton arvo, jota on puolustettava määrätietoisesti erityisesti silloin, kun se on uhattuna.

Ruokaskandaaleissa kuluttaja voi jakaa oikeutta ja arvostusta tehokkaammin kuin järjestelmä.

Toivottavasti tämä lihaskandaali ylittäisi kuluttajien kynnyksen osoittaa arvostuksensa kotimaisen ruuan puhtautta kohtaan sekä kannustaisi puuttumaan kovaäänisesti räikeisiin epäkohtiin, kuten esimerkiksi Vaasan Ruispalojen glyfosaattitapauksen kohdalla.