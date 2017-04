Ennen oli parempia poliitikkoja

Kekkosen aikana tapahtui. Parin vuosikymmenen aikana rakennettiin koko hyvinvointi-Suomi, kouluineen ja sairaaloineen. Suomalaiset pääsivät sisävessaan, saivat väritelkkarin ja pihalle japanilaisen auton. Eipä sitä muuta kaivattu. Sen edestä kannatti hyssytellä Neuvostoliiton edessä ja antaa Urkin määräillä. Olihan siinä meillä valistunut mies, vaikkakin tasavaltansa kuningas.

Mutta ei Urho ollut yksin. Aikalaisina oli miehiä ja naisia, joita yhdisti – kaiken torailun keskellä – halu parantaa Suomea. He olivat yleensä pitkän linjan poliitikkoja, pitkän järjestö- tai ammattiyhdistyskoulun läpikäyneitä käytännön ihmisiä. He omistivat uransa – tai eihän sellaisesta silloin edes puhuttu – kansan palvelemiseen.

No, ei ennen kaikki ollut paremmin. Poliitikotkin sähläsivät, dokailivat ja mokailivat. Mutta kuin yhteisestä sopimuksesta, noista asioista vaiettiin: olihan kysymyksessä lopulta Suomen etu. Se kesti pienet taka-askeleetkin, kun kansakunta eli yhteistä unelmaansa.

Nyt meillä on paljon enemmän tavaraa kuin ennen. Netissä miljoonat kanavat täynnä tyhjää sisältöä, siinä sisävessassa uudet kaakelit ja kalusteet viiden vuoden välein. Pihalla on edelleen japanilainen auto, mutta herra polkee hiilikuitufillarillaan töihin lycrahousut jalassa. Venäjän kanssakin ollaan vaiteliaita mutta noista tämän ajan poliitikoista ei ole mihinkään. Velka kasvaa päivästä toiseen eikä edes uutta sotea saada syntymään. Vastahan sitä on reilut kymmenen vuotta hiottu.

Kaikki edellä kirjoitettu on vaaliteltoilta kuultua, suoraan aikalaisten estottomasti ilmaisemina. Kysytään, mikä politiikkaa vaivaa? Onko siinä sama ongelma kuin suomalaisessa jalkapalloilussa: jääkiekko vie parhaat päältä ja harvat lahjakkuudet pilataan istuttamalla heitä vaihtopenkillä. Vai onko yhteisistä asioista tehty niin mahdottoman monimutkaisia, että kokonaisuutta ei voi enää kansanvallan keinoin hallita?

Jatkan jalkapallosta. Suomalainen pelaaja on yleensä kentän ahkera työmyyrä. Hän hallitsee aluetta, kun vastapuoli keskittyy palloon. Suomalaista ei ole koulutettu nopeaan haltuunottoon, käännökseen ja kaverin ohittamiseen. Maalintekopaikkoja luodaan harvoin ja nekin pilataan hosumisella. "Laukauksesta tuli niin sanottu tussu", kirjoitti Lauttakylän Lehti aikanaan meidänkin poikain pelistä.

Tussua tulee politiikan päätöksenteossa maaleja useammin. Kunnissa ilmapiiriä ovat kiristäneet paitsi talouskysymykset myös härskit henkilökohtaiset hyökkäykset muita poliitikkoja kohtaan. Lähes poikkeuksetta ne ovat lähteneet jytkyillä lihoneista perussuomalaisten ryhmistä. Ihmekös se, kun he mainostavat itseään ainoina todellisina osaajina muiden ollessa lähinnä poliittisia rikollisia. Kaavaan kuuluu sekin marmatus, että media valehtelee ja sorsii läpitte reiluja perussuomalaisia uudistajia.

Taistelussa eniten ovat kärsineet puolueen omat henkilösuhteet. Persujen valtuustoryhmien puoliintumisaika on yleisesti ollut alle neljä vuotta. Perinnöksi persut jättävät kehnon yhteistyön ilmaston ja neljä hukkaan heitettyä vuotta kunnan uudistamisessa. Lähtöruutuun palataan ristiriitaisissa tunnelmissa ja moni osaava veteraani on saanut koko politiikasta tarpeekseen.

Persupomo Timo Soinia on tässäkin lehdessä hehkutettu politiikan pelastajaksi. Hän onkin osannut antaa toimittajille raportoitavaa ja ollut etevin päivystävä dosentti lausuntojen jakajana. Mutta missä ovat hänen saavutuksensa, ovatko kuntien ongelmat oienneet? Ensin ei vastuu kelvannut voittajalle – nyt väistyvää puheenjohtajaa ei saada rautakangellakaan mukavan mustan Audin takapenkiltä takaisin kuolevaisten joukkoon.

Unohdettu kansa ei unohda. Politiikassa viimeiset eivät sammuttele yhteisiä valoja. He siivoavat sotkut.