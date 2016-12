EU-sääntelyn tuettava kasvua ja talouden uudistumista

Euroopan unioni on uuden aikakauden edessä. Britannian tulevat eroneuvottelut, epävakaus lähialueillamme, useiden kansanäänestysten kielteiset tulokset sekä hitaana jatkunut talouskasvu haastavat meitä uudistamaan unionia, vahvistamaan yhtenäisyyttä ja huolehtimaan jäsenmaiden kansallisista erityisintresseistä.

EU:n sisämarkkinat ovat tärkein unionin talouskasvua ja työllisyyttä vahvistava tekijä. Suomi on johdonmukaisesti ajanut sisämarkkinoiden syventämistä erityisesti palveluiden, pääomamarkkinoiden, energian sekä digitaalisen talouden vahvistamisen osalta.

Tarvitsemme edelleen määrätietoista lainsäädännön kehittämistä sisämarkkinoilla, kuten standardointia ja vapaakauppaa. Lisäksi päätösten toimeenpanoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. On pidettävä kiinni siitä, mitä on yhdessä sovittu.

Suomi katsoo talouden rakanteiden uudistamisessa vahvasti tulevaisuuteen. Kestävän bio- ja kiertotalouden kehittäminen on avainkysymys teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvuedellytysten turvaamisessa.

Suomi pitääkin tärkeänä, että komissio laatisi uudistetun biotalousstrategian ensi vuoden aikana. Innovaatiomyönteisellä lainsäädännöllä vauhditetaan siirtymää fossiilipohjaisista tuotteista uusiutuviin raaka-aineisiin perustuviin tuotteisiin. Suomella on tässä kehityksessä paljon annettavaa. Meillä on vahvaa osaamista bioenergiassa ja kehittyneiden biopolttoaineiden tuottamisessa.

Suomelle on ollut tärkeä tavoite turvata kestävästi tuotetun biomassan, kuten talousmetsistä korjattavan energiabiomassan ja teollisuuden sivutuotteiden, käyttö uusiutuvana energianlähteenä.

Komission äskettäin julkaisema puhtaan energian paketti on tässä suhteessa rohkaiseva. Komission esitys mahdollistaa sen, että metsäbiomassan tuotannon kestävyys voidaan todentaa maatasolla.

Yhdessä komission energiapaketti ja LULUCF-ehdotus tukevat Suomen toivomaa lähestymistapaa, jossa bioenergian käyttö on nollapäästöistä ja päästöt huomioidaan maankäyttö-, maankäytön muutos ja metsätaloussektorilla. Tätä samaa linjaa tukee myös jo olemassa oleva päästökauppaa koskeva EU-lainsäädäntö.

Tämä on esimerkki onnistuneesta ennakkovaikuttamisesta, josta kiitos kuuluu kaikille asiassa vaikuttaneille. Jatkotyössä on varmistettava asian eteneminen neuvostossa ja Euroopan parlamentissa Suomen kannalta myönteisesti. Euroopan parlamentin asianmukainen informointi ja yhteistyö parlamentin kanssa ovat vaikuttamistyössä avainroolissa.

Kaiken EU-sääntelyn tulee tukea kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä. Tällä saralla on tehty paljon, mutta edelleen on varmistettava se, että uusi EU-lainsäädäntö on entistä tarkoituksenmukaisempaa, kevyempää ja selkeämpää. Jäsenmaiden kansalliset erityispiirteet on kyettävä huomioimaan entistä paremmin.

Sääntelyn yksinkertaistaminen on erityisen tärkeää maatalous- ja elintarvikesektorilla, jotta elintarvikeketjuun kohdistuvat kustannukset ja hallinnollinen taakka vähenevät.

Monimuotoisen maatalouden harjoittaminen kaikilla yhteisön alueilla on oltava kannattavasti mahdollista.

Euroopan vakauden vaaliminen ja kasvun vahvistaminen edellyttävät tinkimätöntä työtä, yhteistyötä ja yhtenäisyyttä. Suomi on tässä savotassa mukana rakentavana, ratkaisuhakuisena ja aktiivisena jäsenvaltiona.