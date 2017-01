Eurooppa tienhaarassa

Euroopan unionin perussopimus, Rooman sopimus, täyttää maaliskuussa 60 vuotta. Se solmittiin maaliskuussa 1957.

Tänään Eurooppa on tienhaarassa, josta voidaan edetä moneen suuntaan, huonompaan tai parempaan. Viime vuosi oli Euroopalle – ja ehkä koko länsimaiselle arvomaailmalle – melkoinen ”annus horribilis”, hirveä vuosi. Pakolaiskriisi jatkuu, oikeusvaltio on ahtaalla, geopolitiikka puristaa, Brexit hajottaa. Latinkia riittää, kun tänä vuonna ainakin Hollannin, Ranskan ja Saksan kansat käyvät vaaliuurnille. Vaaleista saadaan osviittaa, miten 27 maan Euroopan unionille käy.

Onko syytä vaipua lopulliseen synkkään masennukseen? Vai vieläkö tästä jotenkin voidaan selvitä eteenpäin ilman lopullista hajoamista?

Ehkä todellisuus ei lopulta ole noin dramaattinen. Huolimatta monista päällekkäisistä kriiseistä ja tuomiopäivän pasuunoista EU:n kannatus on kansalaismielipiteessä pysynyt korkealla. Ihmiset kokevat, että eurooppalaiselle yhteistyölle on tarvetta, ei vähiten vaikeana aikana.

Meitä on moneksi mitä Eurooppaan tulee. Minua tavataan pitää Euroopan unionin kannattajana, mikä pitää paikkansa. Minulle kyse on silti tätä syvällisemmin suhtautumisesta kansainväliseen järjestelmään siltä kannalta, mikä on pienelle valtiolle, etenkin Suomelle, parhaaksi.

Pienten valtioiden kannalta Euroopan yhdentymisen taustalla on pohjimmiltaan näkemys kansainvälisen järjestelmän luonteesta. Se voi perustua joko yhteistyöhön tai voimankäyttöön. Toisen maailmasodan jälkeisen ajan suurin saavutus on ollut kansainväliseen oikeuteen ja instituutioihin nojaavan kansallisvaltioiden yhteenliittymän luominen Eurooppaan. Sen myötä pienten valtioiden asema Euroopassa on perusteellisesti muuttunut viimeisten kuuden vuosikymmenen aikana.

Vertailun vuoksi: syksyllä 1944 J.K. Paasikivi kirjoitti, että ”staatsräson”, suurvaltojen ylivaltapyrkimys voimankäyttöön perustuvassa kansainvälisessä järjestelmässä, on pienen valtion kannalta ”hirmuinen”. Hänen mukaansa ”toistaiseksi ei ole olemassa järjestelmää, joka rajoittaisi staatsräsonia ja suojelisi toisia valtioita sitä vastaan”.

Samaa pohti Pekka Peitsi, jota on tavattu pitää Urho Kekkosen ulkopoliittisen ajattelun tulkkina. Pekka Peitsi valitteli samana vuonna 1944 Kansainliiton pienvaltioromanttista idealismia ja kaipasi valtioiden välistä yhteenliittymää, joka ehkäisisi suurvaltojen ylivaltapyrkimystä. Mutta koska sellaista ei ollut, oli Pekka Peitsen mielestä pienen maan itse puhallettava puurolusikkaansa, ettei suu palaisi rakoille.

EU voi selviytyä kriiseistään kahdella konstilla. Ensinnäkin hallintohimmelien rakentelun sijaan olisi syytä keskittyä olennaiseen eli käytännönläheiseen yhteistyöhön. Toiseksi painopisteen tulisi olla jäsenvaltioissa toteutettavissa uudistuksissa. Molempien tulee tähdätä siihen, että kyetään vahvistamaan kestävän kasvun ja paremman työllisyyden perustaa. Tätä kansalaiset oikeutetusti odottavat, ja siihen huutoon pitää vastata. EU ei tarvitse purkutalkoita mutta kylläkin perusremonttia, ennen kuin jatkorakentamista voidaan ajatella.

Me suomalaiset pidämme kansainväliseen oikeuteen ja reiluun vapaakauppaan perustuvaa maailmaa parempana kuin nationalismin ja protektionismin ylivaltaa, josta pienet maat aina kärsivät eniten. Mutta samalla on varauduttava siihen, että kukaan muu ei puhalla meidän puurolusikkaamme kuin me itse, "ettei suu mene rakoille".

Sen takia – kun katsoo maailmaa tällaisen myllerryksen aikana – tulee väkisin vanha ohje mieleen: pidetään kotipesä kunnossa. Tämä pätee niin kansantalouteen ja talouspolitiikkaan kuin kansalliseen turvallisuuteenkin.

Sen vuoksi talouspolitiikassa on huolehdittava suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvystä. Sen vuoksi on kamppailtava eriarvoisuutta ja työttömyyttä vastaan. Sen vuoksi kansallisen turvallisuuden saralla on oman puolustuksemme kunnosta pidettävä visusti huolta.

Tämän rinnalla kannattaa jatkaa työtä sen puolesta, että kansainvälinen järjestelmä ei menisi viidakon laiksi, vaan nojaisi kansainväliseen oikeuteen ja yhteisiin instituutioihin. Se on Suomen pitkä linja.

Kannattaa siis varautua jatkossakin vaikeisiin aikoihin mutta työskennellä samalla paremman maailman puolesta, vaikka se ei näinä kyynisinä aikoina muotia olisikaan. Pessimisti ei pety, mutta pitkäjänteiset perivät lopulta maan – ja eurooppalaisen yhteistyön eteen kannattaa pienen valtion kansalaisten työskennellä. Siihen voi itse kukin meistä vaikuttaa.