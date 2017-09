Finland. Great people!

Kun tämä kolumni ilmestyy, alkaa YK:n korkean tason viikko New Yorkissa olla lopuillaan.

YK-viikko on massiivinen tapahtuma, joka kerää presidenttejä, ulkoministereitä, muita sektoriministereitä, diplomaatteja, virkamiehiä ja avustajakuntaa ympäri maailman yhteen kaupunkiin ja yhteen rakennukseen. Trumppikin kävi puhumassa. Viihtyi kotikaupungissaan selvästi hyvin, oli mukana useamman päivän.

Ja tarkoitus on hyvä. YK on järjestö, jolla on maailman konfliktien ratkaisussa ainutlaatuinen potentiaali.

Siihen emme kuitenkaan voi tuudittautua. Totuus pitää voida sanoa. Sen Trump teki. Viikon ensimmäisessä puheessaan hän totesi, että YK:n budjetti ja henkilöstön määrä on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla, mutta tulokset eivät ole parantuneet samassa suhteessa.

Juuri näin. On tärkeää saada YK toimimaan paremmin. USA:n on oltava siinä työssä mukana. Ja siinä mielessä viesti oli tältä viikolta hyvä.

Varsinaisessa yleiskokouksen puheessaan Trump korosti itsenäisten kansallisvaltioiden roolia maailmassa, jossa konflikteja ratkaistaan kuitenkin yhdessä ja toisia valtioita kunnioittaen. Tämä kannattaisi EU-komission kabineteissakin sisäistää.

Junckerin federalistiset päiväunet EU:n yhteisestä valtiovarainministeristä eivät ole nykypäivää. Niillä ei EU:n valuvikoja ratkaista. Kansa ei halua lisää yhteisvastuuta. Ei Amerikassa, ei EU:ssa, ei Suomessa.

Täällä Atlantin toisella puolella on puhuttu myös tasa-arvosta. Vähän eri näkökulmasta kuin samaan aikaan Suomessa. Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta nimittäin.

Lupasin YK:n rauhanturvaamisesta vastaavalle apulaispääsihteerille, että Suomi voi tarjota kokeneita naispoliiseja rauhanoperaatioihin. Meillä on niitä. Maailmallakin jo. Suomesta löytyy miehiä ja naisia. Erityisesti naisia tarvitsemme kuitenkin lisää. Jos naiset eivät ole mukana, rauha ei ole kestävä. Kansa, joka hukkaa puolet potentiaalistaan, on tyhmä kansa.

Toinen tärkeä kohderyhmä rauhantyössä on nuoret. Ilman heitä rauhalla ei ole tulevaisuutta. Suomi järjesti YK-viikolla tapahtuman, jossa puheenvuoron piti myös suomalainen nuori nainen.

Rauhan rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää hyödyntää nuorten tahtoa pyrkiä kohti parempaa tulevaisuutta. On meidän päättäjien tehtävä näyttää heille, että se on mahdollista ja että sitä kannattaa tavoitella.

Paras tapa luoda rauhaa on ennaltaehkäistä konflikteja. Vie vakautta niin et tuo epävakautta. Tämän olen sanonut ennenkin.

Joku lehtimies kaipasi viime viikolla ulkoministeriä, joka ajattelee ulkoministerin asioita.

Plokin yhden suomalaismedian yhdestä artikkelista kirjoittaa kymmenissä minuuteissa. Afganistanissa siepatun naisen vapautumiseen meni 118 päivää. Ajatuksissa oli. Päivittäin. Ja tämä on vain yksi esimerkki.

Tapasin tällä viikolla kahdenvälisesti kymmeniä ulkoministeriä. Päälle yleiskokous, EU-kokoukset ja Pohjoismaiden kokoukset. Käytäväkeskusteluja uusien ja vanhojen tuttavuuksien kanssa oli vielä sitäkin enemmän. Ihmisiä kaikkialta maailmasta. Vain kansainvälisellä yhteistyöllä voimme luoda rauhaa.

Yhdysvalloissa kannattaa käydä. Uuden YK-pääsihteerin lounaalla kättelin Trumpin. Presidentti totesi: "Finland. Great people." Sitäpä juuri, meillä on annettavaa.