Hajoaako luterilainen kirkko?

Maailman luterilaiset avasivat reformaation 500-vuotisjuhlat hätkähdyttävällä tavalla. Juhlapuhujaksi Ruotsiin oli saatu itse paavi Fransiscus katolisesta kirkosta.

Konservatiivinen ja tieteenvastainen ajan henki onkin tarjonnut liittolaisen katolisen kirkon nousulle. En tarkoita, että nykyinen paavi yhtyisi katolisten maiden populistijohtajien kaikkiin ajatuksiin. Molemmat osapuolet hyötyvät silti tilanteesta.

Martti Lutherin juhlavuotena myös suomalaisessa protestanttisessa valtionkirkossa kuohuu. Sitä repivät opilliset kiistat tasa-arvoisesta avioliitosta ja hallinnolliset haasteet suhteessa seurakuntien itsenäisyyteen ja taloudenpitoon. Noin 73 prosenttia suomalaisista kuuluu yhä kirkkoon, mutta suunta on laskeva ja vain ikärakenne on nouseva.

Samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen on Suomessa pian voimaan tulevan lain mukainen oikeus. Se ei tule muuttumaan, vaikka toreilla kerätään Jumalan sanaan vedoten nimiä ”aidon avioliiton” puolesta.

Tältä kiihkoilijoiden junalta on poliittiset raiteet jo kerätty pois, mutta taistelu on siirretty nyt kirkon sisälle. Sen hallinnossa vahvoilla konservatiivisilla herätysliikkeillä ja uskonoppineilla on yhä erittäin painava rooli.

Kirkon asioista päättää sen ”eduskunta”, kirkolliskokous. Sinne valitaan maallikoita ja pappeja, joiden joukosta tulisi löytyä peräti kolmen neljäsosan enemmistö, jotta päätöksiä syntyisi.

Tasan kolmekymmentä vuotta sitten elettiin ihmeiden aikaa, sillä silloin kirkossa päätettiin antaa naisillekin papinoikeudet. Nyt tilanne on pahasti patissa.

Erityisesti kirkkokonservatiivit haluavat luopua kokonaan kirkollisesta vihkimisestä. Piispainkokouksen selonteossa elokuussa katsottiin, että jatketaan nykyistä käytäntöä, jonka vain kirkolliskokous voi muuttaa. Vastaavasti Helsingin hiippakuntavaltuusto ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ovat jo ilmoittaneet, että tulevaa lakia pitää soveltaa myös kirkossa. Osa papeista kertoo vihkivänsä joka tapauksessa.

Kun kirkon ja seurakunnan tulisi yhdistää ihmisiä, niin nyt se näyttää enemmän jakavan. Kirkon neuvottomuus voi syventää myös maaseudun ja kaupunkien välistä kuilua. Ei olisi maaseudunkaan etu leimautua jumaluusoppineiden raamattuvyöhykkeeksi sallivampien kaupunkien puristuksessa. Seurakuntia ei yhdistäisikään enää usko vaan nähtävästi puhdas vallankäyttö kaikkine ikävine piirteineen.

Maaseudun seurakuntia ahdistaa myös talous. Kuntaliitokset ovat pakottaneet monet seurakunnat yhdistymään. Siitä on usein seurannut kylmenneitä kirkkoja – ja viilentyneitä välejä.

Nyt tuore kirkon tulevaisuuskomitean mietintö etsii uusia lääkkeitä rahapulaan. Se ei enää esitä isoja yhtymiä mutta haluaa silti erityisesti talouden hallintoa paljon laajemmille hartioille. Samalla kirkon pitäisi yrittää pitää vahvasta paikallisuudestaan kiinni.

Komitea esittää myös uuden henkilöseurakunnan kokeilemista. Asuinpaikan sijasta kirkkoyhteyden määräisi ”kaveruus”. Ehkä sillä tavoitellaan oman uskonsa fundamentalisteille turvapaikkaa seutujen sisälle. Tai sitten käytännöllä vastattaisiin karismaattisten vapaiden suuntien vetovoimaan.

Kirkko on vaikeassa tilanteessa ja siksi sen on uskallettava uudistua. Nykyisen kirkkolain puitteissa on vaikea kuvitella, että opilliset ristiriidat laukeaisivat helposti. Kallistuupa mihin suuntaan hyvänsä, niin aina joku pahoittaa mielensä.

Seurakuntavaalit eivät tee kirkosta vielä toimivaa demokraattista yhteisöä. Kun luterilainen kirkko on meille suomalaisille kristityille erityisen tärkeä, olisi myös sen jäsenten aktivoiduttava. Kirkon muutoksen olisi lähdettävä sen jäsenten keskuudesta suoraan, ilman suodattajia. Seuraavat vaalit ovat kahden vuoden kuluttua. Luterilainen kirkko viettää juhlavuottaan aikamoisessa tienhaarassa.