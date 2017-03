Hyvää saattohoitoa, ei eutanasiaa

Eduskunta kävi lähetekeskustelun kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan eutanasian sallimista Suomessa. Moni luulee, että eutanasiakeskustelussa on kyse vastentahtoisesti ylläpidettyjen elintoimintojen, kansanomaisesti sanottuna letkuissa pitämisen lopettamisesta. Potilas voi kuitenkin tänäkin päivänä hoitotahdollaan ja hoidoista kieltäytymällä määrätä kohtelustaan.

Hyvä saattohoito sisältää kuolevan potilaan oman toiveen kunnioittamisen, riittävän kivunlievityksen, oirelääkkeet sekä hyvän perushoidon. Eutanasiassa sitä vastoin on kyse aktiivisesta toisen ihmisen surmaamisesta, elämän lopettamisesta. Sekä Maailman Lääkäriliitto, että Suomen Lääkäriliitto vastustavat eutanasiaa.

Eutanasia on kielletty Benelux-maita lukuun ottamatta koko Euroopassa. Asuessani meppivuosinani Belgiassa maa hyväksyi eutanasian laajentamisen alaikäisiin lapsiin, siis ihmisiin, jotka eivät pysty omassa elämässään päättämään vaikkapa autolla ajamisesta tahi tupakan ostamisesta, mutta voivat päättää oman elämänsä lopettamisesta.

Olin tuolloin mukana Euroopan parlamentissa pidetyssä eutanasian vastaisen koalition, niin sanotun EPC Europen tilaisuudessa, jossa koolla oli muuttuneista asenteista ja silloisesta kehityskulusta huolestuneita vammaisaktivisteja, potilasjärjestöjen edustajia ja pitkäaikaissairaiden omaisia. Heidän viestinsä oli hyvin vahva: puolustuskyvyttömille tulee taata sama suojelu kuin terveille. Eutanasiasta ei saa tulla keino säästää sairaanhoidon kustannuksissa.

Belgiassa ja Hollannissa ovat kuohuttaneet tapaukset, joissa eutanasiaa on käytetty mielenterveysongelmista kärsineen vangin, hyväksikäytetyn anorektikon, epäonnistuneen sukupuolenvaihdosleikkauksen läpikäyneen ja sokeutumisvaarassa olleiden kuurojen kaksosten elämän lopettamiseen. Yksikään näistä henkilöistä ei ollut kuolemansairas, mutta kaikesta huolimatta eutanasia heille myönnettiin.

Eutanasiaan kuolleiden lukumäärä on Hollannissa kasvanut 64 prosenttia vuosien 2005—2010 välillä, ja vammaisten vastasyntyneiden elämän lopettaminen on vanhempien suostumuksella jo laillista. Belgiassa hoivakotien asukkaiden ja yli 80-vuotiaitten eutanasiat lisääntyvät ja taakkana olemisen tunne on merkittävä syy toivoa eutanasiaa.

Belgian ja Alankomaiden esimerkit osoittavat kiistattomasti sen, kuinka nopeasti ja helposti eutanasia laajentuu muihin kuin saattohoitopotilaisiin. Eutanasian laillistamista kampanjoidaan hyvin usein niin sanotulla potilaan itsemääräämisoikeudella ja korostetaan — aivan niin kuin tässäkin kansalaisaloitteessa — tiukkoja suojatoimia ja rajauksia lain soveltamisessa.

Ikävä kyllä, niissä maissa, joissa laki on saatettu voimaan, laajennuksia on ajettu juuri haavoittuvimmassa asemassa oleviin.

Se, että eutanasian vaatiminen Suomessa on noussut juuri nyt esille, on huolestuttavaa. Eduskunta on hiljattain keskustellut, mikä laitoshoidon hoitajamitoituksen tulisi olla. Kotihoidon säästöt ovat sitten puolestaan johtaneet siihen, että meillä ei ole tarpeeksi aikaa iäkkäille tai vammaisille asiakkaille. Kysymys kuuluukin, loisiko eutanasian hyväksyminen Suomessa vanhuksille ja vakavasti sairaille paineita tai jopa velvollisuutta turvautua siihen.

Eduskunta on eutanasia kannassaan jakautunut, mutta yhteinen tahtotila saattohoidon parantamiseksi löytyy. Saattohoitokotien hyviä hoitokäytäntöjä olisi tärkeä integroida laajemmin yleiseen terveydenhoitojärjestelmään. Oikea vastaus saattohoidon puutteisiin ei saa olla "lupa tappaa" tai avustettu itsemurha, vaan saattohoidon kehittäminen ja sairaanhoidon henkilökunnan kouluttaminen.