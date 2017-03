Kansanvalta ei ole kirkossa kuulutettua

Tuleviin kuntavaaleihin oli tukalaa saada ehdokkaita, puolueesta riippumatta. Silti lähes 30 000 suomalaista laittaa itsensä likoon asettumalla ajatuksineen ja tekoineen julkisen puntaroinnin kohteeksi.

Lämpimät onnittelut meille rohkeille kansanvallan sankareille. Suomi todella ansaitsee ja tarvitsee ihmisiä, jotka ovat valmiita uhraamaan omaa aikaansa viedäkseen kotikuntaansa ja sen toimia eteenpäin. Jo pelkkä ehdokkuus on näkyvä kannanotto aikana, joka ei kunnioita politiikkaa, saati poliitikkoja.

Vaaleihin kandidaatteja kysyessäni on vakiintunut sellainen käsitys, että suurin piirtein joka kymmenes kosinta tuottaa tulosta. Ilahduttavaa on se, että varsin moni kuitenkin miettii asiaa tosissaan.

Elämä on vain kovin vaativaa: työ matkoineen kysyy aikaa, perhe menee edelle, urheiluseura kaipaa talkoolaista tai oma tinki tuli aikanaan jo täyteen. Silti täysin ensi kertaa ehdolle käyviäkin taitaa olla kolmannes kaikista.

Ehkä poliittisesti valituissa valtuustoissa tai vaikkapa eduskunnassa päätettävistä asioista on tullut liian tavanomaisia. Ehkä tuntuu siltä, että asiat menevät kuitenkin uomiinsa: lapset koulutetaan, sairaat hoidetaan, heikoimmin pärjääville on tukea tai että lehdissä saa sanoa, mitä ajattelee. Ollaan ikään kuin kypsän demokratian vaiheessa, jossa nyt ei kauheasti juuri minua tarvita. Vai onko tämä juuri sitä vakaan yhteiskunnan luomaa harhaa, millä järjestelmän nurkkakiviä kaivetaan ylös?

Itse sain asioille uutta perspektiiviä Keskustan arkistossa viime syksynä. Vastaan tuli kentältä talteen korjattu Maalaisliiton vaalijuliste 30-luvulta. Sen olivat Lapuan miehet tervanneet reunasta reunaan. Tasavaltalaista hallitusmuotoamme puolustaneita maalaisliittolaisia ja sosialidemokraatteja peloteltiin ja ahdisteltiin monin tavoin. Tämä oli niistä lievimpiä. Ja toki: oli niitäkin maalaisliittolaisia, jotka kulkivat sinimustissa joukoissa.

Tilanne kärjistyi niin pitkälle, että Juho Niukkasen johdolla Maalaisliiton sisälle perustettiin oma tukimiesverkosto. Sen alkuperäinen tarkoitus oli juuri Lapuan liikkeen vastainen toiminta. Vasta myöhemmin siitä kehittyi puolueen kuuluisa järjestökone, jolla oli aikansa ja tehtävänsä – kuten taata Kekkosen presidenttitie.

Nyt se on mennyttä. Kansanvallan puolustustaistelua käydään tänään sosiaalisessa mediassa, kahvipöydissä, kapakoissa, toreilla ja missä vain kaksi suomalaista kohtaa. Siellä puolustetaan oikeita faktoja valeuutisilta. Siellä torjutaan MV-lehtien ja muiden keksittyjen medioiden väritettyjä valheita. Siellä luodaan luottamusta yhteiseen toimintaan ja tuetaan yhdessä sovittuja kompromisseja kansanvallan parhaina saavutuksina.

Me suomalaiset olemme yksi maailman koulutetuimmista kansakunnista. Siksi on hämmentävää, että myös meillä riittää tosiasioita kiertäviä valehtelijoita, korkealla tasolla. Presidentti Trumpin avustajineen uudelleen lämmittämä natsitermi "vaihtoehtoinen fakta" on saanut meilläkin kannattajia ja levittäjiä. Kansanvallan mitätöinti ja uusien "eliitinvastaisten" johtajien pääsy yksinvaltaan on vaarallista ja vastustettavaa.

On sinällään arvokasta, että Suomessa viimeisin protesti nousi kansanvallan kautta. Populistiryhmät saivat valtakirjansa ihan oikeissa vaaleissa. Tehtäviä heille on tarjottu auliisti kokonsa mukaisesti: aina ne eivät ole kelvanneet, edes kuntatasolla. Monessa valtuustossa on koettu näytelmiä, jossa syyllisiä oletettuihin synteihin on haettu oikeuslaitoksenkin kautta. Melkein kaikkialla nämä ryhmät ovat myös hajaantuneet omiin riitoihinsa.

Kansanvalta ei automaattisesti takaa vakaita oloja. Ei meilläkään protestoimalla luottamus politiikkaan näyttänyt parantuvan, melkeinpä päinvastoin. Kansanvalta ja äänestäminen ovat vastuullinen yhdistelmä. Politiikka toimii, kun kasvot vaihtuvat mutta asiat etenevät. Harkittu numeron piirtäminen olisi hyvä tapa kunnioittaa satavuotiasta kansakuntaa.