Keskiryhmien voimaa koottava

Eduskunnan puhemies Maria Lohela (ps.) piti varsin henkilökohtaisen ja valoisan puheen maaseudun tulevaisuudesta MTK:n satavuotisjuhlassa lauantaina. Lohela muisteli lapsuuttaan Nivalassa ja alleviivasi myös yhdessä tekemistä, suvaitsevaisuuttakin. Ehkäpä yllättävintä puheessa oli kohtuuden korostaminen erityisesti luonnonvarojen käytössä. Hän ei olisi voinut olla kauempana puolueensa mustista hiilipopulisteista.

Runsas tunti Lohelan puheesta perussuomalaiset valitsivat puheenjohtajakseen Jussi Halla-Ahon. Samalla koko entinen soinilainen johto talutettiin kuopan reunalle. Sinne laskettiin jäljellä oleva osa puolueen vennamolaista perintöä: elämän ja pienen ihmisen puolustamista, eurooppalaista yhteistyötäkin. Puolueen valokeilaan nousi uusi sinitakkien armeijakunta, jolla näyttää olevan kaksi viestiä: rajat kiinni ja irti Euroopan Unionista.

Monet sanovat, ettei vaali yllättänyt mutta itse kyllä ällistyin. Maaseudun paikallisesta näkövinkkelistä perussuomalaiset ovat enimmäkseen vaikuttaneet melko käytännön läheisiltä ihmisiltä, joilta joku kepulainen tai demarisatraappi on estänyt tämän asemaa uhkaavan poliittisen nousun näissä puolueissa. Toki näitä mihinkään sopeutumattomia kiertolaisia on liittynyt perusonnen ongintaan. Gallup-käyrään tarttujiakin on aina voittajan matkassa.

Mutta leijonariipuspoikia, joille rotu ja ihonväri ovat nousseet ideologisesti vastustettaviksi asioiksi, on sittenkin näkynyt syrjämailla vähän.

No, onhan näitä riidanhaastajia ollut. Kaunistellen on luonnehdittu, että perussuomalaiset nousevat kansasta eliittiä vastaan. Kuvaan kuuluu, että ”kansaa” tai ”eliittiä” ei sinällään täsmennetä. Se varmaan on tarkoituskin, sillä monet perussuomalaiset ovat tutkimustenkin mukaan olleet hyvin toimeentulevia miehiä, usein yrittäjiä.

Olen siis ollut väärässä. Tai ehkä perussuomalaisessa puolueessa on vain pitkään hivuttauduttu tähän tilanteeseen. Portit ”halla-aholaisille” avautuivat 2011 vaaleihin. Nyt näyttää aika selvältä, että Timo Soinin jälkeiseen aikaan on valmistauduttu kaikki nämä vuodet. Puolue on tämän jälkeen eri puolue ja sen linja kova, kahden asian liike. Se on uusi Lapuan liike, jonka ideologinen vastustaja – kommunismin sijaan - on liberaali ihmisyyden ymmärtäjä, suvakki. Viha näyttää taas saavan valtaa ja vihalla kootaan omia joukkoja.

Historian saatossa johtajien lietsoma viha on yleensä johtanut sotaan.

Perussuomalaisten linjanmuutos ei jää muilta huomiotta. Halla-Aho voi tuoda puolueelleen uutta, ainakin hetkellistä kannatusta. Tutkimusten mukaan liki puolet suomalaisista kannattaa maahanmuuton kiristämistä. Tämä voi riittää monelle poliittisesti uinuvalle syyksi äänestää. Se voi myös riittää joillekin puolueille syyksi peesata Halla-Ahoa.

Ajattelen kuitenkin, että suomalaisten enemmistö ei lähde tähän. Mutta se, mitä useimmat puolueet tarjoavat nyt, ei riitä torjumaan äärilaitojen nousua. Puolueet – omani mukaan lukien – ovat liian helposti omaksuneet talouden eliitin ehdot. Tulojen ja varallisuuden erot näyttävät olevan kasvussa, kun esimerkiksi osinkoja, palkkioita ja bonuksia kikkaillaan kevyen verotuksen piiriin. Työttömyys, alueellinen ja henkinen näköalattomuus ja kasvavat asuinkustannukset piinaavat eikä poliitikoilla näytä olevan voimaa tehdä olennaisia, tarvittavia muutoksia.

On selvää, että politiikkaan haetaan silloin vaihtoehtoja. Avoimesta rasismista ei ole tähän lääkkeeksi.

Nyt pitäisi koota uutta voimaa poliittiseen keskustaan. Vain koetelluille, kestäville ja kansakuntaa eheyttäville arvoille voi rakentaa tulevaisuutta. Perussuomalaisten linjanmuutos tarjoaa puolueensa perinteisille toimijoille tilaisuuden palata rakentamaan parempaa vaihtoehtoa.

