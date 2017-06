Kun ihmisen seura pelastaa sukupuutolta

Yleensä vieraslajeista kirjoitetaan hyvin tuomitsevassa hengessä: ne pitää hävittää ja kotoperäisiä lajeja suojella.

Joissakin tapauksissa elämä kaukana kotiseudulta ja ihmisen turvissa pelastaa lajin sukupuutolta. Tämä koskee aivan erityisesti ihmisen kotieläimikseen tai viljelyyn ottamia lajeja. Oma lukunsa on viimeisten puolen vuosisadan aikana harjoitettu tarkoituksellinen uhanalaisten lajien kasvatus tarhoissa, mikä tähtää lajin palauttamiseen luontoon.

Alkuhärkä on kuollut, mutta suurin osa sen perimäaineksesta on tallessa maailman lukuisissa nautaroduissa. Hevonen oli alun perin amerikkalainen laji, joka ihminen hävitti jääkauden loppuvaiheessa. Onnekseen se oli jo ehtinyt levittäytyä Aasiaan ja Eurooppaan. Täällä se kesytettiin noin 5 000 vuotta sitten, mutta täältäkin villihevoset on hävitetty.

Espanjalaiset konkistadorit veivät hevosen takaisin Amerikkaan. Intiaanit omaksuivat hevosen espanjalaisilta. Espanjalaisilta ja intiaaneilta taisteluissa karanneista hevosista syntyi Pohjois-Amerikkaan villi hevoskanta, joka on sikäläisten suojelijoiden päänvaivana: onko se tulokas vai kauan poissa oltuaan kotiseudulleen palannut laji.

Yksinkertaistettuna: pitääkö sitä suojella alkuperäisenä lajina vai hävittää vieraslajina?

Joskus lintukauppa voi johtaa jopa uhanalaisen lajin pelastumiseen. Celebesinkakadu on uhanalainen kotiseudullaan Indonesiassa mutta viihtyy erinomaisesti Hong Kongin puistoissa ja suojelluissa metsissä.

Viljelykasveista muun muassa persikan, appelsiinin ja sitruunan kantamuodot ovat hävinneet luonnosta. Kiinanviuhkapalmu ja kameliat ovat säilyneet viljelyssä, vaikka niiden kotimetsät Kiinan kaakkoisosissa ovat täysin tuhoutuneet.

Neidonhiuspuuta kasvaa luontaisena muutamana pienenä metsikkönä Etelä-Kiinan sisäosan vuoristoissa. Se otettiin viljelykseen ehkä syötävien hedelmiensä vuoksi, mutta gingkosta tuli hyvin varhain suosittu temppelipuistojen puu.

Neidonhiuspuun omalaatuinen kauneus ja upea syysväritys vetosi myös länsimaisiin ihmisiin, kun se 1700-luvulla tuli tunnetuksi lännessä. Suomen talvea se ei kestä, mutta puistopuuna sen voi tavata jo Etelä-Ruotsissa ja Baltiassa.

Kiinanpunapuu tunnettiin fossiilina jo ennen kuin se 1940-luvulla löydettiin Etelä-Kiinan vuoristoista. Se levisi länteen aivan samalla tavoin kuin neidonhiuspuukin, ja löytämisensä jälkeen siitä tuli suosittu puistopuu myös kotimaassaan.

Luonnossa alkuperäisellä kasvupaikoilla kasvaa noin 6 000 puuta. Kiinan Pizhoussa on 47 kilometrin pituinen puistokatu, jota kiinanpunapuut reunustavat. Jo siinä on suunnilleen saman verran puita kuin säilyneissä luonnonmetsissä!

Neidonhiuspuu ja kiinanpunapuu ovat niin runsaita eri puolilla maailmaa puistopuina, että ne ovat pelastuneet sukupuutolta, kävi viimeisten alkuperäiskasvustojen kuinka hyvänsä.

Aloe vera on arvostettu lääkekasvi, jota on käytetty ainakin pari tuhatta vuotta. Sillä on lukuisia lähilajeja, mutta itse vera-lajia ei tunneta luonnosta. Luultavasti se on kerätty aikoinaan luonnosta loppuun ja säilynyt vain viljeltynä. Nyt tilanne on absurdi: hiukan liioitellen Aloe vera on suvun ainoa laji, jota sukupuutto ei uhkaa!

Montereynmännyn alkuperäinen kotiseutu on hyvin suppea kaistale Kalifornian rannikkoa, missä asutus on tuhonnut suurimman osan metsistä ja puu on uhanalainen. Samalla se on eniten metsätalouspuuna viljelty mäntylaji. Laajoja viljelmiä on Aasiassa, Australiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Vaikka se kotiseudullaan on uhanalainen, lajina se on laajan viljelyn vuoksi turvattu.