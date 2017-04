Kuolinapu ei ole kivunlievitystä

Ihmisten elinajanodote on kaksinkertaistunut viimeisen sadan vuoden aikana. Se on ihmiskunnan suurimpia saavutuksia. Keskimääräinen elinikä kasvaa kehittyvissä maissa jatkuvasti ja aika näyttää, miten ihmislajin maksimi-ikään voi vielä vaikuttaa lääketieteen keinoin.

HS:n teettämän tuoreen kyselyn mukaan selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasian sallimista parantumattomasti sairaille. Kantar TNS:n kyselyn mukaan eutanasiaa kannattavat etenkin nuoret, kaupunkilaiset, opiskelijat ja toimihenkilöt. Eniten vastustajia löytyy iäkkäimmästä kansanosasta, josta kuitenkin enemmistö kannattaa kuolinapua.

Eutanasia on mielestäni yksi suurimmista ihmisyyteen ja moraaliin liittyvistä kysymyksistä, josta keskustellaan aivan liian vähän, harvoin ja vähin tiedoin siihen nähden, että nykyisen eduskunnan on tarkoitus ottaa asiaan kantaa lainsäädännön näkökulmasta. Paljonko esimerkiksi erääseen avioliittolakiin pantiin tarmoa verrattuna siihen, että eutanasiassa on kyse ihmiselämän päättämisestä toisen toimesta?

Päällimmäinen ja yhteinen huoli on saattohoidon kehittämisessä ja kivunlievityksen tehostamisessa. Lääketiede tarjoaisi ratkaisuja vaikeankin kärsimyksen lievittämiseen, mikäli saattohoidon mahdollisuudet olisivat kaikkien kansalaisten saatavilla elämän viimeisinä päivinä. Palliatiivinen sedaatio on yksi keino, mikä käytännössä tarkoittaa potilaan nukuttamista.

Kummeksun eutanasian kannattajien kysymystä ja usein vilpitöntäkin ihmetystä: miten potilaan nukuttaminen kuolemaa kohti eroaa eutanasiasta? Ero on toiminnan tarkoituksessa. Eutanasiassa toinen henkilö tuottaa kuoleman ja aivan eri aineilla kuin millä kärsivän kipua lievitetään tai potilas nukutetaan. Saattohoidossa ei milloinkaan ole kyse elämän pakottamisesta.

Lain mukaan ihmisellä on oikeus valita, ottaako hän hoitoa vastaan, mutta ei oikeutta päättää, miten häntä hoidetaan. Jo nykylainsäädännön mukaan ihmiselle ei tule antaa hoitoa, joka pitkittää kärsimystä.

Pidän tärkeinä lääketieteen asiantuntijoiden puheenvuoroja saattohoidon kehittämisestä ja kivunlievityksen käytännöistä. "Ihmisten Evira" Valvira valvoo ja sanktioi vahvojen kipulääkkeiden määräämistä. Saattohoidon käytännöissä pitäisi varmistaa riittävän lääkinnän määrä sekä siirtää seurantaa ja sanktioita kivunlievitystä tarvitsevien ihmisten kohdalla liian vähäiseen kivunlievitykseen.

Lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan koulutus, sairaanhoito sekä edellisten kehittäminen kustannetaan pääasiassa verovaroin. Sikäli, kun kaikkia poliittisia ideologioita määrittää yksilön ja valtion välinen suhde, mitä pitäisikään ajatella valtiosta, joka kouluttaa kansansa, edistää ja ylläpitää tämän terveyttä kalliilla hinnalla ja lopulta tarjoaisi tälle vielä kuoleman?

Eutanasian keskeinen sisältö on toiminnassa, kuoleman tuottamisessa, jonka toteuttaa toinen ihminen. Eutanasiakeskustelun suuri moraalinen kysymys on, voiko lailla säätää toisen velvollisuudesta kuoleman tuottamiseen potilaan niin tahtoessa.

Kovin vähän suomalaisessa keskustelussa on esitetty näkemyksiä siitä, minkä ammattikunnan edustajat suorittaisivat eutanasian. Ei ole olemassa mitään lääketieteellistä perustetta sille, että eutanasian toimittamiseen tarvittaisiin lääketieteellistä, saati sitten lääkärin koulutusta. Nykyihminen sitä paitsi pistää itseään ja toista sujuvasti, olipa sitten kyse diabeetikosta tai pinnallisemmasta vapaaehtoisesta toimenpiteestä.

Niin kauan kuin lääketiede etsii ratkaisuja toistaiseksi parantamattomiin sairauksiin, ajatus säätää lailla toisen henkilön tuottamasta kuolinavusta ilman, että maassamme on toimivaa saattohoitoa, on mieletön.