Litmasen kanssa saunassa

Vuosi sitten, heti rankan jalkapallomatsin jälkeen, rouva ilmoitti, että nyt hän tulee meille. Lähtisimme niiltä jalansijoilta noutoreissulle. Emäntä oli päättänyt, että mäyräkoira se on ja odottaa naapurikunnassa.

Saman vuoden helmikuussa perheestämme poistui iäkäs lapinporokoira Figo, jonka ärhäkkä kasvain ei ottanut parantuakseen. Figo saapui maaseudulle pariksi viimeiseksi vuodekseen ja sai varmaan elää onnellista vanhuusaikaa metsäisenä marja- ja lenkkikaverina. Rakkaan koiran lopettaminen vain oli niin rankka tapahtuma, että emäntäkin kohtalokkaasti äityi lausumaan, että uutta koiraa ei sitten tulisi.

Kesällä se koirakuume sitten iski, edellä mainituin seurauksin. Seurasin taudinkuvaa aluksi huvittuneena, mutta vakavoiduin nopeasti huomatessani, että tosissaan se on. Koirattoman talon päivät olisivat ohi. Minulle tulisi kilpailija.

Emäntä oli perehtynyt erilaisiin rotuihin. Tämän pitäisi pärjätä sekä maaseudulla että kaupungissa. Porokoirallemme tällainen kaksoiselämä oli sopinut kohtuudella, vaikka se ei pitkää, tylsää yksinoloa kaupunkikaksiossa rakastanutkaan. Nyt asiantuntija suositteli meille mäyristä, pitkäkarvaista mäyristä, joka tuskin juoksisi joka peuran perään mutta ei naukuisi kivitalon elämäänsäkään.

Tässä kotonurkilla pyörii säännöllisesti susia ja ajattelin, että mitähän vastusta sellainen karvakinnas tarjoaisi näille pedoille rouvan marjareissuilla. Että onkohan semmoinen koira ollenkaan. Joku satakiloinen laumanvartija tarttis varmaan. Mutta luonnollisesti mieleni muljahti kun Litti Litmanen – pahnueensa kuopus, pienin ja terhakkain – iskettiin syliini. Ensimmäisenä se nuoli naamani ja putsasi tehokkaasti korvani. Se oli vientiä kerrasta.

Litti-neito – tai minulle paremminkin Litmanen – kotiutui heti. Siisteyskasvatus tietenkin vei viikkoja, ellei kuukausia, mutta syksyllä hänet saattoi kylmästi tuupata aamukuudelta omalle pihalle kuljeksimaan. Koiranpojan reviiri hahmottui eikä edes läheinen metsä kutsunut kulkemaan. Paitsi tietenkin minun ja emännän kanssa. Kävelimme tämän lyhyt- mutta vahvajalkaisen nakkimakkaran kanssa pitkiäkin lenkkejä metsissä jo varhain.

Litmanen on osoittautunut taitavaksi parhaiden polkujen haistelijaksi. Hän kulkee mieluusti vapaana, hakee reittiä ja jää odottelemaan kannon tai kiven nokkaan meitä hitaampia. Mutakylvyt, hajut ja kolot kiinnostavat pitkänenäistä tiedustelijaamme. Vielä ei ole tarvittu moottorisahaa tai kaivinkonetta luolakoiran pelastusoperaatioihin.

Itsepäisyytensä neito näyttää sitten kaupungin kaduilla. Flexi on kovilla, kun Litmanen vie. Tai päättää jäädä paikoilleen. Kun nyt sattuu olemaan jokin mielenkiintoinen haju kohdalla tai ei muuten vain hotsita tulla.

Toisaalta koira on mitä sosiaalistavin olento. Litin kanssa ei lenkiltä yleensä pääse ilman kahta–kolmea hyväntuulista rupattelua ja silittelyä. Poikamiehet, siinä teille ilmainen vinkki.

Yrsa Stenius on kirjoittanut mainiosti karkeakarvaisista mäyriksistään (Koiria, rakkautta ja surua). Hän kuvaa osuvasti näiden leikkisyyttä, älykkyyttä ja uskollisuutta. Eikä kysymys ole vain mäyräkoirista vaan koirasta ihmisen kaverina yleensä. Tätä merkitystä tuskin voidaan liioitella vaikkapa yksinäisyyden karkottajana tai elämän säännöllistäjänä.

Koiria Suomessa taitaa olla jo kolme kertaa enemmän kuin lehmiä, yli 800 000. Jos nämä vielä söisivät suomalaista ruokaa – kuten isäntänsä ja emäntänsä – olisi sekin jo merkittävä bisnes maaseudunkin kannalta.

Litmasellamme on kaksi erityistaitoa. Esikuvansa mukaisesti hän on väsymätön palloilija. Litin vihreää koirapalloa saisi heitellä aina hämäriin asti – ellei nännikumin nouto satu kiinnostamaan vieläkin enempää.

Hämmästyttävintä on kuitenkin Litmasen halu saunoa kanssamme. Ennen kuin eläinsuojeluviranomaiset ottavat yhteyttä, mainitsen, että kysymyksessä on Aito-kiukaallisen saunan alalaude. Se on Litmasen paikka. Siihen hän vetäytyy kerälleen ja nauttii löylyistä – tavallaan.

Saunaolutta hän ei saa, sillä sehän ei ole palloilijoiden juomaa.