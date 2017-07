Lomalla viimeinkin

Heinäkuun puolivälissä poliittinen elämä hiljenee. Hallitus ei tee lakiesityksiä, eduskunta on istuntotauolla ja kansanedustajiin ja ministereihin törmää lähinnä kotimaakunnan kesäjuhlissa. Poliittisen hiljaiselon rikkoo ainoastaan Suomi-areena, jonka vapaamuotoisissa tilaisuuksissa käymme läpi kevään tapahtumia ja katsomme Suomi 100-vuotisjuhlan merkeissä tulevaisuuteen.

Kaupunki-Suomikin hiljenee. Monet meistä kaupungeissa asuvista pakkaavat autonsa ja siirtyvät lomanviettoon ympäri Suomea. Minäkin suuntaan perheen kesäpaikalle Kainuuseen. Myös ulkomailta tullaan Suomeen lomailemaan enenevissä määrin. Osa lomailijoista haluaa järven äärelle, osa luonnon rauhaan, kun taas toisille sienestäminen ja marjastaminen ovat ainoita oikeita tapoja rentoutua. Tärkeintä on irtautua arjesta.

Vaikka maaseutu itsessään on kaikkien elinkeinojen myötä elinvoimainen, matkailijavirta auttaa yhä enemmän maaseudun asuttuna pitämistä. Kesäasukkaat tuovat mökkipaikkakunnille tervetulleen lisän kauppojen ja muiden paikallisten yrittäjien kysyntään. Loma-asunnoilta kerättävät kiinteistöverot puolestaan tukevat mukavasti kuntataloutta.

Maaseudun vetovoima ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehtävä määrätietoisesti töitä. Vaikka luontomatkailu on kasvussa, kilpailu sekä kotimaassa että maailmalla on kovaa.

Luonnon vetovoiman säilyttämiseen olemme Suomessa panostaneet jo pitkään. Vesiensuojelussa Suomi on ollut eturintamassa sekä teollisuuden että muiden vesistön kuormittajien osalta. Maatalouden ravinnepäästöjä on saatu hillittyä vapaaehtoisilla ympäristötoimilla. Jokamiehenoikeudet, talousmetsien käsittelyohjeet ja kattava kansallispuistoverkosto takaavat sen, että kaikille löytyy lähiympäristöstä elämysmaastoja. Meidän on syytä varjella näitä kaikkia.

Ruoka on myös maaseudun vetovoimatekijä. Mitäpä olisi loma pohjoisessa ilman poronlihaa tai hilloja? Myös järvi-Suomen muikut ovat ykkösluokan herkkua. Monet maaseudun pitopöydät kestävät kovan kansainvälisen vertailun. Ruokamatkailussa on paljon mahdollisuuksia.

Vaikka maaseudulle mennään rauhoittumaan, halutaan silti myös mukavuuksia. Onneksi teknologia auttaa. Sähköä tuotetaan aurinkopaneelien avulla. Datayhteydet ovat saatavissa vähintään langattomasti, mikä on etenkin nuorisolle tärkeää. Toimivat datayhteydet ovat myös yrittäjille tarpeen. Nettiaikakaudella vaikkapa kainuulaisen matkailuyrittäjän markkinat ovat ympäri maailmaa.

Kalastusmatkailu on luontomatkailun kasvava osa. Senkin eteen on tehty määrätietoisesti töitä. Edellinen hallitus paalutti kalatiestrategiassa vaelluskalojen luontaisen lisääntymien kärkikohteet. Nykyhallitus lisäsi merkittävästi rahoitusta näiden toteuttamiseen. Lohi- ja taimenkantojen elvyttämiselle hyväksyttiin laajalla yhteisymmärryksellä strategia.

Tänä vuonna merialueilla siirryttiin strategian mukaisesti kalastajakohtaisiin lohikiintiöihin. Maa- ja metsätalousministeriö aikaisti rysäkalastusta rajoitetusti. Tavoitteena oli mahdollistaa parempi hinta lohesta meripyynnissä ja turvata lohen nousu kutujokiin. Muutoksen vaikutuksia on seurattava tarkkaan.

Alkukesän nousuluvut lohijokiin ovat olleet huolestuttavan alhaisia ja syyt on selvitettävä tarkkaan. Lohen kutemaan nousua ei saa vaarantaa.

Kesälomasuunnitelmani keskittyvät metsään ja kalastukseen. Uistelen Inarijärvellä, ja yritän saada muutaman kuhan perheen ruokapöytään Kainuun kesäpaikalla. Moottorisaha odottaa myös käyttäjäänsä. Hyötyliikunta on parasta liikuntaa.