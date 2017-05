Lomittajat omaishoitajille!

”Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.” Joh. 21:18.

Kun tässä itselläkin karttuu ikää päivä päivältä lisää, saavat nämä Jeesuksen Pietarille osoittamat sanat konkreettisen ja hiukan uhkaavankin merkityksen. Lähipiirissä on jo useita pariskuntia, joissa toinen osapuoli on avuton holhottava.

Vanhuuden viimeiset vuodet eivät aina ole herkkua. Aika järkyttävää on seurata, kuinka yli 90-vuotias omaishoitaja on sidottu puolisonsa hoitamiseen kirjaimellisesti joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja sitten kun hän on niin uupunut, että tarvitsee lomaa tai hoitoa itse, puoliso viedään johonkin hoitolaitokseen, vieraaseen ympäristöön, jossa hän on käytännössä vuoteeseen sidottuna koko omais­hoitajan loman ajan. Viikko vieraassa ympäristössä voi romahduttaa potilaan mielenvireyden ja lihaskunnon.

Laitospaikka on tietysti silloin ainoa mahdollisuus, kun hoitava omainen tarvitsee pidemmän loman tai hoito­jakson. Laitospaikkojen tarvetta voitaisiin kuitenkin vähentää satsaamalla hiukan enemmän omaishoitajan terveyden ylläpitoon.

Jos omaishoito on virallistettu, saa hoitaja toki muutaman sadan euron korvauksen työstään sekä kotihoidon palveluita erikseen pyydettäessä, mutta silti omaishoitaja on usein orjan asemassa.

Useimmiten omaishoitaja yrittää hoitaa välttämättömät ostokset ja asioinnit silloin, kun hoidettava nukahtaa. Koko ajan jäytää huoli: entä jos potilas herää ja huomaa olevansa yksin? Moni arvostaisi enemmän huoletonta vapaata aikaa, jolloin ei tarvitsisi miettiä vähitellen ankeaksi vankilaksi muuttuvaa kotia.

Yhteistä omaishoitajan ja karjatilallisen työssä onkin sitovuus: 24 tuntia joka päivä, viikosta viikkoon. Siksi ongelmaan voisi ajatella samantapaista ratkaisua, jolla on turvattu karjatilallisen jaksaminen: säännöllinen lomitus, jonka yhteiskunta järjestää.

Omaishoitajan työtä ja mieltä keventäisi paljon, jos hän saisi viikoittain edes yhden vapaan päivän tai illan omaksi virkistyksekseen. Hän voisi mielensä mukaan käydä ostoksilla, teatterissa, tavata ystäviä heidän kotonaan tai ravintolassa.

Pitäisi siis luoda systeemi, jossa tuttu lomittaja tulee kerran viikossa muutamaksi tunniksi kotiin, jotta hoitava omainen pääsee virkistäytymään ilman huolia.

Lomitettavista perheistä pitäisi muodostaa rengas, jolloin lomittaja kävisi kerran viikossa kussakin kodissa. Näin potilas tulisi tutuksi hoitajallekin, ja hoitaja tietäisi aina, mistä löytyvät astiat, ruuat, liinavaatteet ja lääkkeet tarpeen mukaan. Sellaiset potilaat, joilla muisti vielä pelaa, tottuisivat nopeasti säännöllisesti vierailevaan hoitajaan.

Vaikeampia ovat pahasti dementoituneet, vainoharhaiset ja joskus väkivaltaisetkin potilaat, mutta kyllä heitäkin tuttu ihminen pystyy käsittelemään paremmin kuin ventovieras. Heillekin hoito kotona on parempi vaihtoehto kuin kyörääminen laitokseen.

Totta kai lomitus maksaa, mutta paljon vähemmän kuin omaishoitajien laiminlyönti. Yhtyeiskunnalle hoitorengas olisi edullinen sijoitus, joka vähentää laitospaikkojen tarvetta. Yksi laitosvuorokausi maksaa useita satoja euroja, joten jo muutaman laitospäivän kustannuksilla saa palkattua lomittajan.

Toisihan lomitusratkaisu Sipilän hallitukselle muutaman tuhat kaivattua työpaikkaakin. Ja kyllä tämän ratkaisun voisi tehdä riippumatta sote-paketin kohtalosta. Jos sotesta joskus jotakin tulee, voisi kotihoitajien lomituksen sisällyttää siihen valmiina osana.