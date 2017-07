Luonnonsuojelu maksaa, mutta turvaa elämän

Luonnonsuojelu on kallista, kun talousmiehet pääsevät sitä arvioimaan.

Maapallolla elää miljoonia lajeja – kukaan ei tiedä, montako miljoonaa. Nimettyjä lajeja on pari miljoonaa, mutta lajien kokonaismäärä on varmasti kymmeniä miljoonia. Jokaisen lajin elinmahdollisuudet pitäisi turvata. Halvinta on säilyttää niiden elinympäristöt. Eläintarhat, geenipankit ja kaikki yhteen lajiin suunnatut toimet ovat kallista hätäapua.

Erilaisia elinympäristöjä on tuhansia. Kaikista niistä pitäisi turvata niin suuri osuus, että se takaisi koko lajiston säilymisen.

Kuinka paljon kutakin ympäristöä pitäisi säilyttää? Usein minimitavoitteeksi on määritelty kymmenen prosenttia kokonaispinta-alasta, mutta riittääkö se? Maailmankuulu ekologi Edward Wilson esitti, että kaikissa elinympäristöissä puolet pinta-alasta ja siis myös puolet koko maapallon pinta-alasta pitäisi suojella kaikelta taloudelliselta ja luontoa muuttavalta toiminnalta.

Kun suojelutoimet ovat olleet riittämättömiä, on suojelussa etsitty sellaisia tapoja, joilla pienelläkin investoinnilla saataisiin mahdollisimman hyvä tulos.

Yksi keino suunnata rahat tehokkaasti suojeluun on hot spot –ajattelu. Maapallolla on useita sellaisia alueita, joilla lajisto on poikkeuksellisen runsas – esimerkiksi Afrikan eteläkärjen Kapmaa. Tällaisilla alueilla voidaan suhteellisen pienillä aluerauhoituksilla suojata suuri määrä lajeja.

Ehkä Suomen oloissa selvin lajistoltaan poikkeava kuuma piste on Luoteis-Enontekiön yli tuhatmetristen tuntureiden alue, vaikka ylätuntureilla lajimäärät ovat verraten pieniä.

Toinen keino suunnata suojelutyötä on kohdistaa suojelu erityisen häviämisuhkan alla oleviin elinympäristöihin. Meillä sellaisiksi on nimetty usein vanhat metsät tai letot, soista ravinteisimmat; maailmalla vaikkapa mangrove tai Brasilian rannikkovuorten sademetsät.

Suojeltaviksi on etsitty edustavia alueita – mitä ne sitten kunkin mielestä ovatkaan. Niille on luotu yhteistä mittaa antamalla pisteitä erilaisista ominaisuuksista, elinympäristöistä ja lajeista, jolloin korkeimmat pistearvot saaneet alueet olisivat parhaita.

Yksittäisten lajien lukumäärää tärkeämpää on se, että ekosysteemissä on rooleiltaan erilaisia lajeja. Useimmista ihmisen häiritsemistä ekosysteemeistä puuttuvat niiden alkuperäiset suuret kasvinsyöjät ja pedot. Hirvi, susi ja karhu ovat olennainen osa havumetsän ekologiaa.

Kaikesta suunnittelusta huolimatta sattuma ja mielipiteet ovat ohjanneet suojelua. Useimmat Suomen kansallispuistoista on valittu maisemallisin perustein sieltä, missä valtio on omistanut maata ja luonto on säilynyt jokseenkin koskemattomana. Mieluusti on rauhoitettu maita, joilla sillä hetkellä ei ole suurta taloudellista merkitystä.

Jo näistä syistä suurin osa luonnonsuojelualueista on maan pohjoisosissa, vaikka suojelun tarve olisi suurin siellä, missä ihmisen toimintakin on voimakkainta. Tässä suhteessa suuriarvoisia ovat olleet Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistojen saaminen Helsingin lähiympäristöön.

Sama pätee maapallon puitteissa: pohjoinen luonto on paremmin turvattu kuin eteläinen. Välimeren rannikkoseuduilla ei ole jäljellä lainkaan luonnontilaisia metsiä. Sen sijaan taigan metsät ovat hyvin säilyneitä – parjatut talousmetsämme ovat luontaisempia kuin Välimeren rantojen nykyiset metsät.

Suojelun todelliset ongelmat ovat siellä, missä lajimäärät ovat suurimmat, väestö kasvaa, ihmiset köyhiä, valtiovalta heikko ja raha hallitsee. Tropiikin lajirunsauden suojelu on ihmiskunnan kohtalon kysymys siinä kuin ilmastonmuutoskin.