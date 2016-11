Metsäkansaa

Metsä määrittää suomalaisuutta kenties enemmän kuin mikään muu asia. Asutuksen alkuajoista lähtien elanto on ensijaisesti hankittu metsistä ja kalavesiltä.

Peuran ja hylkeenpyynti lienevät olleet ensimmäiset elinkeinot. Niistä on sitten siirrytty poronhoitoon ja kalastukseen. Maanviljelys ja pysyvä asutus ovat uudempia ilmiöitä.

Niissäkin on metsään perustuvia välimuotoja kuten kaskikulttuuri, joka edellytti liikkuvaa elämänmuotoa. Aina kun jonkun alueen metsät oli poltettu ja näin käyttöön saadut ravinteet kulutettu loppuun, oli muutettava uusille alueille. Oli odotettava että metsä kasvaa uudestaan ennen kuin kaskikierto saattoi alkaa alusta.

Tällä menetelmällä asutettiin suuri osa Suomea ja Ruotsiakin. Pohjolassa vallitsi suoranainen kaskeamiseen perustuva asutusaalto, joka jatkui aina Pohjois-Amerikkaan, Delawareen saakka 1600-luvulla. Myös pysyviksi asukkaiksi jääneet harrastivat kaskeamista siellä missä pystyivät. Suomessa viimeiset palot savusivat 1930-luvulla.

Kaskeaminen oli hyvin organisoitua yhtiömuotoista toimintaa, jossa osuuden tuotosta ratkaisi työkyky. Tämän toimintamallin lopetti suurempi organisoituminen: isojako.

Kun kruunu kykeni jakamaan metsät omistusten mukaan, kaskeaminen vähitellen loppui. Enää eivät yhtiöt voineet tehdä tavanmukaisia kaskimaiden valtauksia kun metsille tuli omistaja.

Taustalla oli se, että puulle tuli muutakin arvoa kuin toimia kasketun pellon ravitsijana. Valtiovalta kannusti puun käyttöä tervana, raudan valmistuksessa ja sahatavarana. Niille oli kysyntää vientitavarana, mikä sopi hyvin merkantilistiseen ajatteluun.

Noista 1700-luvun ajoista näihin päiviin metsät ovat olleet valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Metsien käyttöä on säädelty laein, joilla on taattu oletettu valtion ja kansalaisten etu.

Nykyinen hyvinvointi-Suomi on rakennettu hyvin pitkälle tämän puunjalostusteollisuuden tarpeisiin organisoidun metsienkäytön varaan. Myös muu teollisuus on kehkeytynyt näistä asetelmista.

Häviäjiä ovat olleet aiemmat kulttuurit, eliölajit ja metsien monimuotoisuus.

Mutta nyt on kuvaan tullut uusi entistä suurempi vallankäyttäjä: Euroopan Unioni, EU. Samalla on tullut metsien käyttöön uusi intressi, hiilen sitominen.

Edellä kuvattuja kaskenkaatajia on syytetty ilmastonmuuutoksen aiheuttajiksi, he kun elantoa hankkiessaan vapauttivat hiiltä ilmaan. Niin tai näin, nyt sama syytös kohdistuu nykyaikaiseen metsätalouteen.

EU:n vallanhaltijat esittävät, että Suomen metsät eivät olekaan hiilinielu, vaan hiilenpäästölähde. Tätä pidetään epäoikeudenmukaisena politikointina erityisesti metsäteollisuuden piirissä.

Joku lobbari on keksinyt sanoa, että tässä ovat vastakkain politiikka ja luonnontiede. Se on vaarallisen voimakas väite. Joka muuta väittää, on taas epäisänmaallinen, sanotaan.

Monet suomalaiset tieteilijät esittävät kuitenkin yhä enemmän argumentteja sen puolesta, että hakkuiden lisääminen lisää myös päästöjä ja että kuitupuu katoaa hiilenä ilmaan keskimäärin kymmenen vuoden käytön jälkeen.

Voi olla, että niin sanottu jatkuva kasvatus sitoo hiiltä paremmin kuin päätehakkuumenetelmä. Ainakin se sitoo vähemmän pääomia kasvukauden aikana ja tuo siten metsänomistajalle paremman tuloksen ja mielen.

Kannattaa muistaa, että päätehakkuumenetelmää tukevat luonnontieteelliset faktat ovat voimassa vain niin kauan kunnes tosin todistetaan.

Kaiken kaikkiaan kysymys on ilmaston ja Suomen kannalta vakava. Suomalaisen metsätalouden kyky toimia hiilinieluna täytyy pystyä todistamaan – ja esittämään menetelmiä miten asian hoidamme.

Jos haluamme säilyttää metsäteollisuuden, sen on oltava rehellisesti hiiltä sitovaa pitkällä aikajänteellä laskettuna.