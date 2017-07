Oletko digisyrjäytynyt?

Yhteiskunnan digitalisaatio eli palveluiden muuttuminen sähköisiksi ja asioinnin siirtyminen nettiin etenee sillä vauhdilla, että kaikki eivät välttämättä tahdissa pysy.

Suurimmassa vaarassa jäädä sähköisten palveluiden ulkopuolelle ovat iäkkäät ja vammaiset, mutta myös vähän koulutetut ja pienituloiset, joilla kaikilla ei ole varaa nettiyhteyteen.

Myös nuorissa on niitä, joille viranomaispalvelu netissä on ylittämätön kynnys.

Julkisuudessa on alettu puhua digisyrjäytyneistä eli ihmisistä, jotka eivät osaa käyttää rahaa ja vaivaa säästäviä digitaalisia sovelluksia tai asioida sähköisesti. Syrjäytymisvaarassa arvellaan olevan jopa neljäsosa suomalaisista.

Digisyrjäytyminen tuntuu myös kukkarossa, sillä palvelua toki saatetaan pyydettäessä tarjota perinteisesti paperilla, mutta siitä veloitetaan usein erillinen maksu tai sen saaminen osoittautuu vaivalloiseksi. Joltakin taas jää erilaiset tarjoukset ja alennukset hyödyntämättä, kun niitä tarjotaan vain verkossa tai mobiilisti.

Julkiset viranomaispalvelut on sentään saatava edelleenkin paperilla, mutta niiden saavutettavuutta puolestaan uhkaavat muutokset postinkulun jakelutiheydessä. Juhannuksen alla hallituspuolueiden toimesta hyväksytty postilain uudistuskin lähtee siitä olettamasta, että asiakkaat tulevaisuudessa hyödyntävät yhä enemmän sähköisiä postilaatikoita.

Yhä useampi yritys on ottanut käyttöön sähköisen laskutuksen sopimusasiakkailleen. Lisätäkseen e-laskujen käyttöä ja vähentääkseen kustannuksiaan yritykset ovat ottaneet laajasti käyttöön lisämaksut paperisen laskun lähettämisestä. Jopa viiden euron kuukausittainen lisämaksu paperilaskusta voi olla merkittävä lisäkustannus etenkin vähävaraisille.

Monet ikäihmiset eivät ole tottuneet käyttämään sähköisiä palveluita eikä heillä ole käytössään verkkopankkia. Monella ikäihmisellä ei ole koskaan ollut verkkoliittymää eikä tietokoneita tai älypuhelimia. Näillä ihmisillä ei usein ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa lisääntyviä lisämaksuja paperisten laskujen vastaanottamisesta.

Monelle paperilaskuja maksavalle lisämaksua kertyy myös pankin veloittamista käsittelymaksuista. Kahdenkymmenen euron laskulle voi näitä lisämaksuja kertyä reilusti yli puolet laskun summasta.

Lisämaksujen kohtuullisuudesta on käyty viime vuosina vilkasta keskustelua ja asiaa on käsitelty eri oikeusasteissa. Tilanne on koko lailla sekava paperilaskutuksen suhteen, ja niinpä tein hallitukselle kyselyn toimenpiteistä, joilla varmistetaan, etteivät paperisia laskuja tarvitsevien lisämaksut nouse kohtuuttomiksi.

Hallitusohjelmassakin todetaan digitaalisten palveluiden lisäämistä koskevassa osiossa seuraavasti: "Autetaan niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita."

Yhdenvertaisuuden toteutumisen vuoksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa, etteivät kansalaiset, jotka eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluita, joudu kohtuuttomaan tilanteeseen yhteiskunnan digitalisoituessa ja maksujen lisääntyessä.

Hallituksen on muistettava linjauksensa ja huolehdittava heikoimmista digitalisaation keskellä.