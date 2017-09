Pääkaupunkiseudun pitäminen asuttuna on kammottavaa

Pääkaupunkiseutua ei missään nimessä kannatta pitää asuttuna. Se on ihan järjetöntä ja kallista. Jokaisen pitää saada asua, missä haluaa, kunhan tekee sen omalla kustannuksellaan.

On huutava vääryys, että maamme luonnonvaroista ja maataloudesta saatavat tuotot työnnetään kuitenkin pakolla pääkaupunkiseudulle. Ihmisetkin pakkosiirretään. Sitä ei toteuteta vartioiduissa junissa tai busseissa, vaan pehmeällä pakolla. Muutat joko sinne tai kuolet peruspalveluiden puutteessa.

Maaseutuun ja muuhun Suomeen liittyvät työpaikat on väkisin keskitetty Helsinkiin. Valio pitää siellä pääkonttoriaan, vaikka maidontuotantoa ei Helsingissä kyllä ole. Outokumpu puolestaan majailee Espoossa, vaikka sieltä ei kaiveta kuutiotakaan kaivosmineraaleja.

Entäpä sitten Metsähallitus Vantaan Tikkurilassa? Miksi se siellä on? Pääkaupunkiseudulla ei ole valtion metsiä ja sieltä hakataan tasan nolla kiintoa puuta kansantaloutemme hyväksi.

Koko valtionhallinto ministeriöineen on sekin väkisin työnnetty pääkaupunkiin. Eduskuntakin! Synkeinä raahautuvat erilaiset virkamiehet aamuisin töihin ankeisiin avokonttoreihinsa, Pohjanmaan lakeuksista tai Lapin tuntureista haaveillen. Niitä ei ole onnistuttu pakkosiirtämään. Ainakaan vielä.

Minkä nuorena varastaa, sen vanhana omistaa. Pääkaupunkiseutu on varastanut koko olemassaolonsa ajan muulta Suomelta.

Eikä varastanut pelkästään luonnonvaroja ja suoraa rahaa, vaan myös muun Suomen lapset. Itku kurkussa on kirkkaimpien aivojen pitänyt lähteä Lapin ja Kainuun perämetsistä Helsinkiin opiskelemaan. Valmistumisen jälkeen on turha haaveilla paremmasta, sillä sen jälkeen on mentävä väkisin Helsingin pieniin ylihintaisiin koppeihin asumaan ja tekemään töitä.

On ihmeellistä, että mikään ihmisoikeusjärjestö ei ole vielä puuttunut tällaiseen toimintaan.

Veroistakin pääkaupunkiseutu varastaa leijonanosan. Jos kaikki on Helsingissä niin pirun hyvin, niin miksi valtion on tuettava verovaroin erilaisia infrahankkeita? Lapissa Pokan ja Martti-Tulppion tiet ovat odottaneet kestopäällystettä vuosikymmeniä samaan aikaan, kun miljoonia syydetään metrotunneleihin.

Pääkaupunkiseudulla on rahaa kuin rosvopäälliköllä ja ihan samalla tavalla hankittuna. Jopa niin paljon, että ovat keksineet palkata Helsinkiin oikein rosvojen ruhtinaan, jota myös pormestariksi kutsutaan. Tämä Vapaavuori ei keskity niinkään kaupunkinsa johtamiseen, vaan haukuskelee lämpimikseen jokaista maaseutuun liittyvää kehittämispäätöstä. Fimeankin yritti napata aivan kokonaisuudessaan Kuopiosta Helsinkiin, mutta tällä kertaa jäi vain känsät käteen.

Sitten meillä on nämä pääkaupunkiseudun kaikkitietävät toimittajat, ekonomistit ja kolumnistit. Tiedätte kyllä keitä olette. Teitäkin maaseutu elättää, sillä saatte leipänne haukkumalla sitä. Kortistossa olisitte aivan jokainen, jos maaseutua ei olisi.

Eteläläisille taitaakin olla jonkunlainen viha-rakkaussuhde maaseutuun. Haukutaan kyllä, mutta ilmankaan ei osattaisi olla. Se on kuitenkin somempi huutaa maataloustukia alas suomalaisten ruisleivänmurujen lentäessä suusta, kuin että tilalla olisi ranskalaista patonkia. Siten jaksaakin paremmin.

Kyllä me teitä ymmärrämme ja saatte tilskuttaa meille ihan rauhassa. Lupaamme myös pitää teidät leivässä jatkossakin, sillä maaseutu ei kuole. Kaikista murhayrityksistä huolimatta se on elinvoimaisempi kuin koskaan ja sekös teitä tympäisee.

Sen verran pitää vielä sanoa, että olen muuten ilmeisesti lukenut aivan liikaa Tuomas Enbusken tekstejä viime aikoina.