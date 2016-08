(Perus)Suomen linja

Politiikan kesäjutut ovat vaihtuneet toimituksissa arvailuksi siitä, mitä syksyn budjettiriihi tuo tullessaan. Hallituksen koetinkivi. Eduskunnan syksyn työ.

Ehdotuksia satelee suunnasta jos toisesta. On tehtävä se, mikä on tehtävä. Ja se, mistä on sovittu.

Tänä syksynä valmistuu tämän hallituksen toinen budjetti. Ensimmäistä ei ole vielä eletty kokonaista vuottakaan. Tilinpäätöstä ei vielä ole.

Edellisten hallitusten jälkien siivoaminen vie kauemmin. Teemme yhteensä neljä budjettia. Kyllä. Vaikka hallituskriisin väläyttelijöitä aika ajoin monesta kulmasta löytyykin.

Tarkoitus on kääntää Suomen suunta. Tämä jo hallitusneuvotteluissa sovittu tavoite ei ole muuttunut miksikään. Perussuomalaiset ovat hallituksessa tekemässä nimenomaan tätä. Vaikuttamassa siihen, mihin rahaa laitetaan ja mistä sitä otetaan. Ja minkälaisia muutoksia yhdessä tehdään, kun maailma ympärillä muuttuu. Oppositio räksyttää. Mutta varjobudjetit eivät näy kansantaloudessa.

Perussuomalaisten kädenjälki näkyy. Se on nyt huomattu. Olemme saaneet läpi sellaisia asioita, jotka aivan varmasti olisivat ilman perussuomalaisia jääneet toteuttamatta. Sellaisia, joita viime vaalikausina ei ole Suomessa nähty. Takuueläke, omaishoitajat, työttömyystuet ja vaikka mitä muita.

Arvovalintoja, joissa suomalainen työ ja yrittäminen on asetettu etusijalle ja joissa heikoimmasta pidetään huolta. Nämä ovat perussuomalaisten lähtökohdat budjettineuvotteluihin myös tänä syksynä. Ja sieltä tulee tulosta.

Ensi vuoden budjetin yhteydessä sovitaan vielä myös tämän vuoden lisäbudjetista. Siinä on otettava esille maatalouden ahdinko. Lisää tukea kaikille ei ole kuitenkaan aina se tehokkain tapa. Tuet valuvat helposti muualle kuin sinne, missä niitä todella tarvittaisiin.

On löydettävä ratkaisuja, jotka tukevat nimenomaan pienyrittäjiä, niitä, jotka sitä jokapäiväiseen selviytymiseen tarvitsevat. Emme voi katsoa sivusta, kun suomalainen maatalouselinkeino kuihtuu. Suomalainen tuotanto on myös huoltovarmuuskysymys.

Hankalimmat päätökset pitäisi olla tehty. Hallitusohjelmassa sovittuja leikkauksia on viety roppakaupalla käytäntöön. Jatkuvalle leikkaamisen tielle emme voi joutua. Sen sijaan uudistuksiin on nyt saatava vauhtia.

Kilpailukykysopimus ei ole vielä täysin valmis. Kun tulee lisää kattavuutta, tulee lisää verokevennyksiä. Kaikki hyötyvät. Elokuu on aikaa työmarkkinajärjestöissä vielä neuvotella. Hallitus kyllä pitää oman osansa. Meillä ei ole aikomustakaan sovitusta livetä.

Kesän auringossa taisi joku kokoomuslainen väläytellä sunnuntailisien poistoa ja muita uusia työmarkkinaratkaisuja. Ne osoittautuivat muutaman yksittäisen kansanedustajan aloitteiksi, jotka jopa oman puolueen valtiovarainministeri ampui alas. Ei siis lähelläkään hallituksen linjaa. Näihin on suhtauduttava maltilla. Hallituksen päätökset tehdään aina kolmen puolueen kesken.

Työllisyysasteen nostamiseen sen sijaan tullaan tuomaan uusia avauksia. Lisäksi jo sovittuja yrittäjyyden edellytysten parannuksia viedään läpi. Ensi vuonna muun muassa otetaan käyttöön maksuperusteinen arvonlisäverotus. Muutos on erityisesti pienyrittäjille merkittävä. Perussuomalaiset ainoana puolueena ajoivat tätä viime vaaleissa. Se luki vaaliohjelmassamme. Se on meidän linja. Tätäkin asiaa kyllä Kataisen-Urpilaisen-Stubbin-Rinteen tai ketä kaikkia siellä nyt olikaan, hallituksissa selviteltiin, mutta valmista ei koskaan tullut.

Tulevan budjetin myötä siitä tulee koko Suomen linja. Lista pitenee eikä olla vielä edes puolivälissä.