Perussuomalaisten vahtivuoro

Mikä siinä on, että säännöllisin väliajoin joku taho keksii möläyttää, että lastaan kotonaan hoitava äiti on uhka Suomenmaalle.

Tällä kertaa vuorossa olivat alkuviikosta poliittiset nuorisojärjestöt. Ensin demarinuoret. Sitten perässä seurasi kokoomusnuoret. Nuo tasa-arvon lahjomattomat puolustajat. No, nuoret ovat radikaaleja.

Valitettavasti tätä haikailua punavihreään perhepolitiikkaan ja kotihoidontuen poistamiseen on ilmennyt muissa hallituspuolueissa myös ihan ministeritasolla.

Ei onnistu. Punavihreään perhepolitiikkaan, joka ei kunnioita perheen autonomiaa, ei pidä mennä takaisin. Eikä tämä hallitus mene. Emme puutu perheiden valinnanvapauteen. Emme tuo sosialismia perheiden arkeen. Koko ajatus on älytön.

Jo hallitusneuvotteluissa tehtiin tämä valinta. Suomi tukee ja kunnioittaa todellista valinnanvapautta hoitaa lapset kotona selkeänä vaihtoehtona päivähoidolle.

Viisas perhepolitiikka ei sanele vaan antaa päätösvallan perheille. Uudistuksia voidaan tehdä muihin perhevapaisiin. Niistä perussuomalaisten ministeriryhmässä vastaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Mutta oma linja pitää ja se on selvä. Kotihoidontukeen ei tämä hallitus koske.

Tämä asia herättää aina tunteita. Kotiäitiys laukaisee erikoista naisvihaa – siis kotiäitiä kohtaan. Sekä miehiltä että naisilta. Palautetta tulee aina sekä hyvää että huonoa. Se tarkoittaa, että on kuunneltu.

Arvostan, tuen ja kunnioitan kotiäitejä. Aina uudestaan, kun joku möläyttää. Ettei jää väärinkäsityksiä: Kotiäitiviha on pidettävä kurissa.

Hallitus toteuttaa ohjelmaansa pala palalta. Kotihoidontukeen puuttuminen ei kuulu siihen. Moni muu asia kuuluu. Kuten liikennekaari, joka nyt etenee.

Asiasta neuvoteltiin pitkään, koska perussuomalaiset halusivat esityksestä paremman. Näin isoista asioista päätetään yhdessä, ei yhden ministerin esityksestä. Perussuomalaisille ei kelvannut maaseudun kuljetusten rappauttaminen ja taksiliikenteen villi länsi.

Sen sijaan jatkossakin kaikkeen ammattimaiseen tavaran ja henkilön kuljettamiseen tarvitsee luvan. Taksiyrittäjän on ilmoitettava palveluaika ja toiminta-alue. Taksiyrityksen kotipaikkana on oltava Suomi ja yrityksellä tulee olla suomalainen Y-tunnus. Ajoneuvon pitää olla rekisteröity Suomeen ja katsastettu. Kuljettajan on osattava suomea. Ajolupa voidaan ottaa pois, jos syyllistyy liikennerikkomuksiin tai törkeään rikokseen.

Muun muassa nämä kohdat paransimme. Suomalaiseen taksiin voi jatkossakin pelkäämättä istahtaa.

Taksiala uudistuu, mutta perinteitä kunnioitetaan.

Saako maaseudulla vielä taksin? Sähköposti pauhaa.

Kyllä saa. Palvelujen laatu ja saatavuus turvataan koko maassa. Se on perussuomalainen linja.

Haja-asutusalueiden kannalta merkittävää on myös se, että hintakatto voidaan edelleen määrätä. Varsinkin julkisesti tuettujen kela- ja koulukyytien osalta tämä on tärkeää.

Kun näemme, mitä kilpailun avaaminen kuluttajan kukkarossa merkitsee, niin kohtuuttomuudet voidaan estää. Maaseudulla liiketoimintamahdollisuudet voivat tavaran kuljetuksen myötä jopa lisääntyä.

Olen sanonut usein, että demokratia on hidasta. Ja joskus sen on syytä ollakin. Liikennekaaren voimaantuloa siirrettiin, jotta suomalaiset taksiyritykset voivat varautua muutoksiin ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

Hallituksessa vaikutetaan. Asioita muutetaan. Ja kun perussuomalaiset ovat vahdissa, niin kotiäitiviha pidetään kurissa eikä Suomesta yyberin luvattua maata tule.