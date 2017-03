Sinä päätät

Tuntuu, että kuntavaaleista puhutaan paljon. On haastatteluja ja tenttejä. Kaikki vapaa-aika menee teltoilla ja ihmisiä tapaamassa. Sen muistaa taas kuinka kivaa se on. Ja sitä tulee ikävä. Nyt vedetään räkä poskella loppuun asti. Minulla ole aikomustakaan luovuttaa. Äänen voi jo nyt käydä antamassa. Vaalipäivänä ne vasta lasketaan. Siihen asti taistellaan, vaikka gallupit yrittävät haudata meidät elävältä.

Perussuomalaiset on Suomen paras puolue. Meitä ei voi mikään korvata tai täydentää. Perussuomalaiset on hyvä veli ja hyvä sisar -järjestelmistä vapaa.

Me emme ole valtuustossa sen takia, että hyväksymme sen, minkä kaupungin hallitus on edellisellä viikolla hyväksynyt. Me emme hyväksy vääryyttä, emme peittelyä, emme lainvastaisia menettelyitä. Siksi meissä on myös ärhäkkyyttä valtuustoissa. Jos päätös on hyvä, me hyväksymme sen, mutta jos se ei sitä ole, niin me teemme muutosesityksiä. Olemme yhteistyökykyisiä. Toimimme kuntalaisten ehdoilla.

Perussuomalaisten ehdokaslistat ympäri Suomen ovat vakuuttavia. Riitelemällä on saatu riitoja, yhteistyöllä on saatu kovat listat ja hyvät ehdokkaat. Loikkarit ja oman edun tavoittelijat ovat saaneet mennä. Työn sankarit ovat jääneet. Perussuomalaiset on valtakunnallinen kuntapuolue.

Vihreistä ja vasemmistoliitosta ei kyllä voi sanoa samaa. Huuto ja propaganda on eduskunnassakin kovaa, mutta talouden järjestä ei ole jälkeäkään. Samaa se on kunnissa. Vihreät ei ole minkään sortin vaihtoehto. Se on hyvin hyysättyjen ihmisten vallanhalun ilmentymä. Missä heillä on vähänkin vaikutusvaltaa, he syövät tuolista jalatkin. Suurten kaupunkien vitsaus.

Meillä kaikilla politiikan hevijuusereilla on kuitenkin yksi yhteinen huoli. Vaikka vaalit vilisevät meidän silmissämme, niin epätietoisten äänestäjien joukko on jo pitkään ollut korkea.

Annan hyvän vinkin. Äänestä perussuomalaista. Jos et mitenkään jostain syystä pysty, niin äänestä sitten parasta, jonka löydät. Jos ei sitäkään löydy, niin valitse vähiten huono. Se oma kunta on kaikkien yhteinen. Me päättäjät tarvitsemme teidän äänenne, jotta tiedämme mihin suuntaan sitä on vietävä.

Media vouhkaa valtakunnallisista asioista. Ylen ensimmäisessä vaalitentissä tehtiin perinteinen pohjanoteeraus kun aiheeksi nostettiin homoliitot ja kirkko. Ei siis liippaa edes läheltä sitä, mistä kuntapäättäjät tekevät päätöksiä.

Sama pätee perhevapaisiin. Malleja niiden uudistamiseen sinkoilee joka suunnasta. Voisi luulla, että asia olisi jotenkin ajankohtainen. Kunnissa siitä ei ainakaan päätetä. Eikä tämän hallituksen aikana kotiäitiviha menesty. Kotihoidontuki on keskustan ja demareiden vanha lehmänkauppa. Eikö se kelpaa enää? Nyt on tullut juhlapuheisiin tilalle trendisanat tasa-arvo, kestävyysvaje ja varhaiskasvatus. Sinkkonen sen sanoi viisaasti: alle 3-vuotias tarvitsee rakkautta, lämpöä, turvaa ja tuttuja aikuisia. Varhaiskasvatus heidän kohdallaan on sanahelinää.

Perussuomalaisilla on rohkeutta puolustaa perheiden oikeutta päättää itse asioistaan. Meille tämä malli kyllä kelpaa. Pidetään se. Ja kunnissa sitten päätetään niistä kotihoidontuen kuntalisistä, joita perussuomalaiset muuten lämpimästi kannattavat.

Demokratian toteutumisen kannalta on erittäin tärkeää, että äänestät. Vain äänestämällä voit vaikuttaa. Vain äänestämällä saat oman äänesi kuuluviin. Vain äänestämällä saat oikeuden valittaa. Verot ja maksut joudut kuitenkin kuntaasi maksamaan. Siitä et pääse mihinkään. Älä siis luovuta päätösvaltaasi niiden käytöstä muille. Päätä itse.