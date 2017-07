Suomi, varaudu kumisaappailla

Nykyaikana maailman menoon saattaa suhtautua terveen epäilevästi. Moni uskoo vasta, kun näkee.

Mutta mitä jos kaikkea olennaista ei voi nähdä omin silmin?

Kytevästä tulipesästä hiipivä häkä tappaa, vaikka sitä ei näe. Musiikki autoradioon ja puhelut kännykkään matkaavat ilman halki jälkeä jättämättä. Enemmistö suomalaisista luottaa myös korkeampaan voimaan siitä huolimatta, että se ei ole nähtävissä.

Sama pätee ilmastonmuutokseen. Ilmakehää lämmittävä hiilidioksidi on näkymätön ja hajuton kaasu.

Ilmaston lämpenemisen vaikutuksia Bangladeshissa tai Grönlannissa vain harva suomalainen pääsee seuraamaan omin silmin. Vielä vähemmän näemme niitä vahinkoja, joista lapsemme ja lapsenlapsemme joutuvat maksamaan vasta tulevina vuosina.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat kuitenkin hyvin todellisia ja mahdollisesti kohtalokkaita. Kuristavat kuivuuskaudet ja ylitsevuotavat tulvat, leviävät tartuntataudit ja hupeneva luonnon kirjo, ehkä jopa aseelliset yhteenotot ja miljoonat ilmastopakolaiset voivat olla edessämme, jos maailman päästöjä ei saada nopeasti hallintaan.

Kokonaisvaltaisia ja maailmanlaajuisia kehityskulkuja kutsutaan usein megatrendeiksi. Yhteiskuntaamme muokkaavat perustavanlaatuisella tavalla muun muassa ikääntyminen, kaupungistuminen ja työn korvaaminen koneilla. Hyvinvoinnin perustaa uhkaavat horjuttaa hallitsemattomien ilmastohäiriöiden ohella eliölajien joukkosukupuutto ja luonnonvarojen ehtyminen.

Megatrendeiltä on helppo ummistaa silmät, koska niihin törmää harvoin kotipihalla tai lenkkipolulla. Silti ne vaikuttavat vähintään mutkan kautta yhteiskunnan kaikkiin aloihin ja jokaisen meidän elämään.

Sitran tehtävä on auttaa Suomea menestymään tulevaisuuden haasteiden keskellä. Siksi olemme vuosittain laatineet megatrendejä arvioivia katsauksia. Tänä vuonna tarkastelu keskittyy kolmeen isoon kysymykseen: keille riittää tulevaisuudessa palkkatöitä, keillä on valta päättää demokratiassa ja mikä on talouskasvun ja hyvinvoinnin suhde.

Megatrendejä voi verrata säähän. Aurinkoisen laiturin nokassa seisoessa ei välttämättä vielä näe, että taivaanrannan takana odottaa jo myrskypilvi. Tulevan sään ennakoimiseen tarvitaan omien havaintojen lisäksi meteorologeja ja säätutkia.

Parhaista laitteista ja osaamisesta huolimatta sääennusteetkaan eivät aina osu kohdalleen. Poudan sijaan saattaakin olla pilvistä tai helteen sijaan vain lämmintä. Sää on monimutkainen ja välillä arvaamattomasti käyttäytyvä järjestelmä.

Jos kuitenkin ennuste povaa sadetta, useimmat meistä varautuvat kumisaappailla tai sateenvarjolla. Huolettomasti varoituksiin suhtautuvat saattavat kärsiä läpimäristä vaatteista myöhemmin.

Vastaavasti kaikki arviot megatrendeistäkään tuskin toteutuvat prikulleen sellaisenaan. Ehkä kaupungistuminen etenee ennakoitua verkkaisemmin, ehkä ruuantuotannolle elintärkeä fosfori ehtyy arvioitua nopeammin?

Epävarmuudet eivät kuitenkaan ole syy jättää varautumatta. Pikemminkin päinvastoin. Jos pakkaa mukaan kumisaappaat, pärjää paremmin säässä kuin säässä.

Sama pätee kansakuntaan. Suomi pärjää parhaiten ottamalla edessä olevat isot murrokset vakavasti ja varautumalla niihin hyvissä ajoin ennalta. Parhaassa tapauksessa saamme käännettyä uhkan mahdollisuudeksi – esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnan puhtaan teknologian vienniksi.

Juuri tulevaisuuden haasteita ja niihin vastaamista tarkastelen vastaisuudessa tällä kolumnipaikalla.

Toivon silti, että loppukesään ei tarvitse varautua sadevaatteilla.