Suuria elämyksiä maaseudulla

Elämme keskellä elämysten aarreaittaa. Meille arkipäiväiset asiat voivat olla matkailijoille uskomattomia kokemuksia, kunhan ne tuotetaan aitoudella ja sydämellä. Meillä on tarjota jotain, mitä missään muualla ei ole.

Vietimme päivän suomalaisella maaseudulla pienen ulkomaalaisryhmän kanssa. Viljelijöiden maailmanjärjestön (WFO) naisten komitean jäsenet Ugandasta, Argentiinasta, Kanadasta ja Italiasta olivat vieraanamme, ja veimme heidät maaseutukierrokselle. Päivään kuului tavanomaisen kokouksen lisäksi tilavierailu, saunomista ja tietenkin suomalaista ruokaa.

Suomalainen maaseutu oli maisemiltaan huikea. Jokaisella alueella on omat, ihanat erityispiirteensä. Eksoottisia ja kauniita maisemia löytyy kaikkialta Suomesta, niin Järvi-Suomesta, Saaristosta kuin Lapistakin. Joku löysi maisemista tuttuuttakin: varsinaissuomalainen kumpuileva maisema on aivan kuin Ottawassa!

Tilavierailulla vieraanvaraisuus ja ystävällisyys saivat vieraamme huokailemaan ihastuksesta. Pöytään oli katettu kahvia, karjalanpiirakoita, raparperipiirakkaa ja itse tehtyä raparperimehua. "Ihan tavallista vaan." Mutta suurella sydämellä. Lisukkeeksi kuulimme yrittäjän oman, aidon tarinan.

Perinteiset hirsirakennukset esineineen saivat kamerat räpsymään. Tarinat toivat vielä lisäelämyksiä. Jos aikaa olisi ollut, olisi viety väki pienelle metsäretkelle, tehty saunavastat ja poimittu kukkia ja villiyrttejä.

Vieraita oli informoitu saunomismahdollisuudesta etukäteen. Me suomalaiset kerroimme saunasta ja saunomisesta pitkän kaavan mukaan.

Vieraat saavat halutessaan verhoutua pyyhkeeseen tai uimapukuun. Kerroimme kuitenkin, miksi suomalaiset yleensä saunovat ihan naturellina. Kerroimme, miksi sauna on meille niin tärkeä, lähes pyhä paikka: vielä isovanhempiemme sukupolvi on syntynyt saunassa, ammoisina aikoina rakennettiin ensin sauna, sitten vasta muut rakennukset. Kaikenlainen epämääräisyys ja likaisuus eivät kuulu suomalaiseen saunaan. Se on meille puhdas paikka.

Savusaunan löyly oli lempeä. Istuimme välillä hiljaa, välillä juttelimme saunakulttuurista ja suomalaisista perinteistä. Välillä vilvoiteltiin. Osa uskaltautui uimaankin. Järven pintavesi on 19 asteista, syvemmällä viileämpää.

Joutsenet seuraavat uintihetkeä vähän kauempaa. Oli aivan hiljaista, meidän lisäksemme ei näkynyt muita ihmisiä.

"Tällaista oloa ei ole edes kovan treenin jälkeen," huokasi yksi vieraistamme seistessään laiturilla uinnin jälkeen. Eikä olisi ikinä kuvitellut, että "eevan asussa" voi olla niin luonnollinen olo ilman minkäänlaista noloutta.

Päivän päätteeksi nautimme päivällisen lähellä tuotetuista raaka-aineista: suomalaista siikaa, hirven fileetä, korvasienimuhennosta… Kerroimme jokamiehenoikeuksista. Siitä, miten kuka tahansa saa mennä metsään kävelylle. Kuka tahansa saa poimia marjoja tai sieniä tai voi leiriytyä metsään.

Mutta täytyy tietää myös, mitä ei saa tehdä. "Jos meillä menet toisen metsään, et ehkä tule ammutuksi…", tuumasi eräs seurueestamme.

Erityistä kiitosta sai suomalaisten ystävällisyys ja sydämellisyys. Emme vie vieraitamme tuotteistettuun satumaailmaan, vaan aitoon ympäristöön. Kohtaamme vieraat ystävällisyydellä, haluamme antaa heille kokemuksen siitä, mikä meille Suomessa on parasta.

Matkalla takaisin majoituspaikalle ihastelimme valoisaa kesäyötä ja iholla leijuvaa lempeää savun tuoksua. Ihaninta ikinä. Kerron, että kaikkein ihanin tuo savusaunan tuoksu on lapsen hiuksista haisteltuna.