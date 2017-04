Välitä viljelijästä

Kuntavaalit on käyty. Kokoomuksen pitkäjänteinen politiikka kunnissa sekä valtakunnan tasolla sai kansalta vahvan valtakirjan koko maassa. Olemme selvällä erolla suurin puolue Helsingissä, mutta yhtä lailla keräsimme huikean yli 40 prosentin kannatuksen esimerkiksi vain hieman reilun 2 000 asukkaan Kuhmoisissa. Kokoomus on uskottava, koko maan kansanliike.

Uusilla valtuutetuilla on suuri vastuu paikallisesta elinkeinopolitiikasta, jolla vaikutetaan yritysten menestymiseen ja työllisyyteen. Valtuutettu päättää, meneekö kunnan ruokaeuro lähiviljelijälle vai Brasiliaan. Valtuutettu päättää myös, hyödyntääkö kunta yritysten ketteryyttä palvelujen tuotannossa vai tehdäänkö kaikki kuten ennenkin.

Onnittelut kaikille tähän vastuulliseen tehtävään valituille! Vaalit olivat vasta alkurypistys. Seuraavaksi on aika tarttua toimeen kuntien valtuustoissa.

Sote-uudistuksen myötä kuntien rooli sivistyksen ja elinvoimaisuuden ylläpitäjänä vain korostuu, ja näihin tehtäviin meillä on nyt uudet valtuutetut valittuina. Pidetään kunnistamme hyvää huolta myös tulevaisuudessa.

Kasvua ja työpaikkoja ei saada aikaan puheilla, vaan päätöksillä. Päätöksiä tarvitaan sekä kunnissa että valtakunnan tasolla. Olemme hallituksessa saaneet jo paljon aikaan.

Syömävelkaa on pienennetty tasapainottamalla valtion taloutta. Samoin kasvu on päässyt kunnolla vauhtiin ja työpaikkoja syntyy. Lama on väistynyt ja viennille luotu edellytyksiä.

Elintarvikevienti on elpynyt ja Kiinan markkinat saatu auki. Yritykset ovat investoineet biotalouteen, ja lisää on suunnitteilla.

Erityisesti Suomen luonnosta kiinnostuneiden ulkomaisten matkailijoiden määrä on voimakkaassa kasvussa ja heille suunnattujen palveluiden kysyntä on kovaa.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme lisää toimia, joilla koko Suomea viedään eteenpäin. Hallitus kokoontuu huhtikuun lopulla puoliväliriiheen niistä linjaamaan.

Päätämme toimista, joilla ihmisten luottamus elinympäristönsä turvallisuuteen paranee. Tarvitsemme myös tekoja, joilla parannamme osaamista, luomme kasvua ja nostamme työllisyyttä. Meidän on jatkettava uudistumista ja uskallettava purkaa lisää turhia normeja. Lupien käsittelyä on nopeutettava ja päätösvaltaa siirrettävä kuntiin.

Pöydällämme on myös välittäminen. Miten pidämme kaikki mukana ja huolehdimme toisistamme? Liian moni jää Suomessa huolineen ja ongelmineen yksin. Välittäminen oli meillä hallituksessa pöydällä myös viime syksynä, kun yhdessä linjasimme maatalouden kriisipaketista. Päätimme tuolloin antaa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle rahoitusta varhaisen välittämisen toimintamallin kehittämiseen. Tästä päätöksestä olen saanut paljon kiitosta.

Mela on kohdentanut tätä lisämäärärahaa sekä nopeavaikutteisiin toimiin eli kriisiytyneiden tilojen auttamiseen että pitkävaikutteiseen, ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.

Välitä viljelijästä -projekti on osoittautunut tarpeelliseksi. Palaute on ollut hyvää ja henkilökohtainen apu on koettu tärkeäksi. On hyvin tärkeää, että viljelijöiden kynnystä puhua ongelmistaan ja ottaa apua vastaan on saatu madallutettua.

Useat viljelijät ovat toivoneet tämän toiminnan jatkamista myös ensi vuonna. Heidän mielestään tässä on saatu pienellä rahalla paljon aikaan. On päästy puhumaan uupumuksesta, ylirasittuneisuudesta ja ihmissuhdeasioista luottamuksella. Viljelijöistä pitäisi välittää ensi vuonnakin. Olen samaa mieltä.