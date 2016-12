Vaihtoehdoton oppositio

Vuosi alkaa olla lopuillaan. Kunpa nyt ei vaan enää sattuisi mitään. Maailma ympärillämme on näyttänyt itsestään tänä vuonna monta erilaista puolta. Epämiellyttäviäkin. Elämme epävarmaa ja levotonta aikaa. Toistan sen, minkä olen tälläkin palstalla jo aiemmin sanonut: Suomen ja suomalaisten on huolehdittava itsestään. Oma mökki on pidettävä kunnossa.

Siinä tämä hallitus on onnistunut. Olemme tehneet jo kaksi budjettia, joiden myötä kasvua Suomen taloudessa on näkyvissä. Pientä, mutta positiivista.

Työllisyysluvut ovat nousussa. Vielä saadaan lisää aikaan, kun uusia työllisyys- ja yrittäjyystoimenpiteitä ensi vuonna viedään käytäntöön. Edellinen hallitus kadotti 100 000 työpaikkaa. Nyt on tullut jo kymmeniätuhansia lisää. Ensi vuonna voimaan tulee maksuperusteinen alv ja yrittäjävähennys. Maatalouden kriisipaketilla helpotetaan viljelijöiden arkea. Pk-yrittäjillä on edessä paremmat ajat. Ja enemmän mahdollisuuksia.

Lähes viimeisenä tekona ennen joulua me teimme soten. No, ei se ihan valmis vielä ole. Mutta nyt ovat linjaukset. On jotain, mitä viedä eteenpäin. Lakiesityksiksi asti. Tähän eivät paritkaan edelliset hallitukset ole pystyneet. Ja silti oppositio vastustaa nyt minkä kerkeää. Kuinkas muutenkaan?!

Räkyttäjille ei voi sanoa muuta kuin, että missä te olitte viime kaudella, kun ministerinne sotea väänsivät?! Eihän siitä mitään tullut. Törmäsi perustuslakiin. Toinen asia, josta tätä hallitusta on viime viikkoina kritisoitu.

Oppositiossa sitä kasvaa yhtäkkiä niin paljon paremmaksi kuin kukaan muu. Vaikka näytöt eivät sen puolesta puhuisikaan. Toki selvää on, että oppositiosta ei hallituksen päätöksiä peruta, mutta ajatuksena olisi tarjota edes kunnon haastetta.

Nykyoppositiolta ei ole nähty tänä syksynä edes välikysymystä, joka olisi haastanut hallituksen politiikan ja tarjonnut vaihtoehdon. Sellaista ei ole ollut, koska vaihtoehtoa heillä ei ole tarjota.

Varjobudjeteissakin rahat ovat hatusta vedettyjä, Sitralta rosvottuja tai lainanoton määrä on pohjaton. Siinäkö vastuullinen vaihtoehto?! Kyllä harmittaa, kun ei itse ole mukana tekemässä historiallisia uudistuksia. Vielä enemmän taitaa harmittaa se, että me Perussuomalaiset olemme. Meidän vastustus on ytimessä, ei oma linja.

Tuntuu hieman hämmentävältä, kun toisesta suunnasta huudetaan, että perussuomalaiset eivät ole saaneet mitään aikaan ja toisesta taas, että perussuomalaiset ovat saaneet kaiken aikaan. Eiväthän nämä molemmat voi millään pitää paikkaansa.

Tunnustamme vesijetit ja huvikuunarit. Kaikki muu tuon asian liepeillä pyörivä verotus on tehty hallituksen yhteispäätöksellä. Eikä kyseistä veroa muuten yksikään oppositiopuolue varjobudjetissaan ehdottanut peruttavaksi. Ei ollut esittää vaihtoehtoa.

Sitten. Perussuomalaiset ovat pitäneet pienituloisten puolta. Vaikka vastustajien valhepropaganda muuta väittääkin. Edellinen hallitus nosti arvonlisäveroa. Se jos joku osui pienituloisiin ja ankarasti. Tämän hallituksen toimien myötä ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen Suomessa ensi vuonna kaikkien verot laskevat. Kaikkien.

Lisäksi on nostettu takuueläkettä, madallettu pienituloisten päivähoitomaksuja, panostettu lisää rahaa veteraaneihin ja omaishoitajiin. Miljoonia menee ensi vuonnakin järjestöille, jotka tarjoavat ruoka-apua, tukevat perheitä ja auttavat päihderiippuvaisia.

Näin. Kohti uutta vuotta.