Vaihtoehtoisten totuuksien maailma

Vaikutusvaltaiset ihmiset (mikä on jo sinänsä mietteitä aiheuttava ilmaisu!) – ennen muuta poliitikot, mutta myös talouselämän johtajat ja erilaisten aatteiden intohimoiset kannattajat – yrittävät saada kansalaiset ajattelemaan oikealla tavalla eli samalla tavoin kuin he itse. Yhtenä keinona on asiallinen tiedotus, mutta se tehoaa huonosti. Paremmin toimivat valeuutiset, salaliittoteoriat ja vahvat mielipiteet, joita levitetään kaverilta kaverille. Kun samaa viestiä toistetaan jatkuvasti, se alkaa tuntua totuudelta.

Mutta milloin on kysymys oikeasta tiedosta, milloin mielipiteistä, milloin suoranaisesta harhautuksesta tai tiedon vääristelystä? Lyhyistä twitterviesteistä tai uutisista sitä ei voi suoraan nähdä, mutta mitä räväkämpi ilmaisu on, sitä todennäköisemmin se on vähintäänkin väritetty. Toisaalta toisaalta -pohdiskelut voivat olla tylsiä, mutta ne antavat mahdollisuuden pohtia sanoman luotettavuutta.

Faktat ovat tosiasioita, mittaustuloksia, havaintoja, havaintosarjoja tai niistä laskettuja arvoja. Fakta voi olla myös tilastoaineistoon perustuva väite, että enemmistö suomalaisista hyväksyy maahanmuuton. Sen sijaan väite, että maahanmuutto on hyväksi Suomelle, ei ole fakta vaan mielipide, joka vaatii perusteluja.

Ilmaston lämpeneminen on tosiasia. Se on osoitettu lukuisin koko maapallon kattavin mittauksin ja luonnossakin se näkyy monin tavoin: esimerkiksi talvet ovat leudontuneet, jäiden lähtö, muuttolintujen paluu ja puiden lehteentulo ovat varhentuneet. Maahamme on myös levinnyt etelästä useita uusia eläinlajeja. Ilmaston lämpenemisen syy-yhteys hiilidioksidiin ja fossiilisten polttoaineiden käyttöön on sekin vahvistettu. Sen sijaan kaikki ennusteet jatkokehityksestä ovat jo tulkintaa eikä niiden tarkkuus ole samaa luokkaa kuin menneisyyttä koskevien mittausten.

Tyypillisiä esimerkkejä julkisessa keskustelussa käytetyistä yleistyksistä ovat mediaanit ja keskiarvot. Ne ovat sinänsä tosia, mutta niiden tulkintaan täytyy suhtautua varoen.

Oletetaan pieni trooppinen saari, jossa sadan asukkaan kylä. Miljardööri, jonka vuositulot ovat 100 miljoonaa euroa, rakentaa sinne linnan kodikseen ja värvää sitten kymmenen kyläläistä sikäläisittäin hyvällä 500 euron vuosipalkalla siivoukseen, vartiointiin ja huoltoon. Kylän asukkaiden yhteenlasketut tulot ovat 100 050 000 euroa, josta keskituloksi saadaan miljoona. Kuvastaako se kyläläisten elintasoa? Samanlaista on keskustelu vaikkapa Suomen eläkeläisten toimeentulosta: keskimääräinenkin eläke on kolminkertainen verrattuna pienimpiin.

Keskusteluun ja päätöksiin vaikuttaa suuresti, mitä faktoja ja miten niitä käytetään ja tulkitaan. Asiantuntijoidenkin lausunnot ovat mielipiteitä. Kun taloustieteen asiantuntijat arvioivat Suomen talouskehitystä, on mielipiteitä yhtä monta kuin lausunnon antajiakin.

Silloin kun eväät asialliseen keskusteluun eivät riitä, torjutaan vastapuolen väitteet leimaamalla toisinajattelijat fasisteiksi tai rasisteiksi – siitäkin on viime päivien uutistarjonta tuonut esimerkkejä.

Ei kaikissa asioissa olekaan yksiselitteistä totuutta. Eurooppaan suuntautunut siirtolaisuus on yksi niistä. Siitä tarvitaan asiallista keskustelua, sillä Euroopan talous ei kerta kaikkiaan kestä hallitsematonta maahanmuuttoa. Tulijoita olisi lähivuosina ehkä jo kymmeniä miljoonia. Osa heistä pakenee sotia ja vainoja, suurempi tulokasjoukko etsii parempaa elintasoa ja vaihtoehtoa köyhyydelle ja nälälle. Vain mitättömän pieni osa pyrkii tänne pahoin aikein, mutta silti terrorismin torjunta nousee keskustelussa päällimmäiseksi. Vaikutukset yhteiskuntaan, elintarvikkeiden riittävyyteen ja luontoon olisivat tärkeämpiä pohdinnan kohteita.