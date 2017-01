Vallankumousta estämässä

Vanhan sanonnan mukaan vallankumous on viiden aterian päässä. Jos siis nälkää kestää yli viisi ruokailua, alkaa mieli askarrella tarvittaessa rajujenkin toimien parissa. Siksi ruuan tuottaminen on tehokasta vallankumouksen torjuntaa.

Tämähän on ollut tiedossa Suomen historiassa usean kriisin kohdalla: asutustoimet ja elintarvikeomavaraisuuden varmistaminen ovat olleet keinoja turvata yhteiskuntarauhaa. Kun ihmisellä on asunto ja ruokaa sekä kädet täynnä työtä, jää vähemmän aikaa ja mielenkiintoa rettelöintiin. Siksi asutustoimet olivat viime vuosisadan alkupuoliskon tärkeimpiä kriisien jälkihoitotoimia.

Kehitystä on haluttu edistää kannustamalla kansaa omatoimisuuteen: maaseutuakin kehitettiin monen järjestön voimin erilaisin opintopiirein, kerhoin ja yhdistyksin.

Sivistämisessä ja sivistymisessä on sävyero: jälkimmäinen on aktiivinen termi, jossa ihmisen oma toiminta on ratkaisevaa. Sama ero on myös opettamisessa ja oppimisessa.

Maaseudun kehitystoiminnassa juuri tuo oma aktiivisuus on ollut olennaista. Vaikka ohjaustakin on, ihmisen omien tavoitteiden ja toiminnan rooli on merkittävä.

Nykypedagogiikassa tekemällä oppiminen, Learning by doing, on tärkeää. Uudessa peruskoulun opetussuunnitelmassakin puhutaan ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Eikö Marttojen ja Maa- ja kotitalousnaisten moninaiset ruoka- ja puutarhakurssit ja 4H-toiminnan yrittäjyyden oppimisen malli kasvimaineen ja ketjuvasikoineen ole olleet jo vuosikymmenien ajan juuri tätä!

Oppijan oma aktiivisuus ja ongelmaperustainen oppiminen ovat nykypedagogiikassa suositeltavia. Itse muistan osallistuneeni jo nuorena muun muassa erilaisiin Maaseudun Sivistysliiton tukemiin oppimispiireihin, joissa esiin nostettua ongelmaa pohdittiin ryhmän jäsenten voimin ja etsittiin siitä tietoa. Tarvittaessa kutsuttiin joku asiasta tietävä luennoimaankin. Opetustyössä tälle mallille löytyi nimi, PBL (problem based learning), joka nousi vähän aikaa sitten alalla pieneksi muoti-ilmiöksikin.

Uuteen pedagogiikkaan ei siis tarvitse hakea oppimismenetelmiä kovin kaukaa, vaan niitä löytyy suomalaisten perinteisten järjestöjen toiminnasta. Näistähän voisi olla myös vientituotteiksi.

Suomi nousi sadan vuoden takaisesta kehitysmaa-asemasta maailman huipulle hyvinvointivaltioksi. Eivätkö samat mallit sopisi siis myös projekteihin tämän hetken kehitysmaissa? Jonkin verran niitä toki jo kehitysyhteistyöhankkeissa käytetään, hyvin tuloksin.

Kehitysyhteistyössä on tärkeää pitää huolta kohdemaan ruokaturvan kehittämisestä. Ilman ruokaturvaa, ilman kunkin maan maataloudesta ja ruokaketjusta huolehtimista, voimme heittää hyvästit maailmanrauhan tavoittelulle.

Siksi meidänkin on oltava vastuullisia ja osallistuttava kehitysmaissa toimivien ammattisisariemme ja -veljiemme tulevaisuuden rakentamiseen. Siten olemme mukana rakentamassa maailman rauhaa ja ehkäisemässä valtavia kansainvaelluksia. Olemme siis estämässä vallankumousta, joka odottaa nälän takana.

Eikä meidän pidä itsekään unohtaa noita hyviä toimintamallejamme, kun koulutusta innolla modernisoidaan.