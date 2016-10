Valoa näkyvissä

Maamme tilanteessa on nähtävissä myönteisiä valonpilkahduksia. Tästä saimme viimeksi tällä viikolla konkreettisia merkkejä, kun Meyerin Turun telakan tilauskirja täyttyi entisestään. Tällä on erittäin myönteinen vaikutus työllisyyteen niin telakalla Turussa kuin alihankintaketjujen kautta koko maassa.

Tällä viikolla olen vieraillut Argentiinassa ja matka jatkuu nyt Meksikossa. Yhdessä suomalaisyritysten kanssa olemme edistäneet vientiä ja kaupankäyntiä, ja olen tavannut valtionjohtoa.

Esimerkiksi Argentiina oli hyvin kiinnostunut suomalaisesta metsä- ja energia-alan osaamisesta. Lisäksi Argentiinan hallitus suunnittelee maahan mittavia infrastruktuurihankkeita, ja useilla teollisuudenaloilla on käynnissä uudistuksia. Nämä tarjoavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Maamme pitkään jatkunut talouden supistuminen on takana. Viimeisimmän tilaston mukaan tuotanto kasvoi heinäkuussa 1,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Työllisyysaste nousi vuodessa prosenttiyksiköllä, ja työttömyys meni prosenttiyksikön alaspäin. Nyt yli 30 000 ihmistä enemmän on töissä kuin vuosi sitten heinäkuussa.

Hallituksen suunnitelma velaksi elämisen lopettamiseksi julkisessa taloudessa vuonna 2021 perustuu siihen, että toisaalta menot jäädytetään noin 55 miljardiin valtion budjetissa ja tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan suurin piirtein sillä hetkellä, kun työllisyysaste saavuttaa tavoittelemamme 72 prosentin rajan. Tässä olemme nyt oikeansuuntaisella uralla.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen talousarvioesitystä. Siinä veropoliittinen linja on kasvun ja työllisyyden vahvistaminen.

Ostovoimaa turvataan, kun veroja alennetaan. Ansiotulojen verotusta kevennetään peräti runsaalla 500 miljoonalla eurolla. Eläketulon verotus kevenee myös vastaavasti, yhteensä noin 135 miljoonalla eurolla.

Minulle on suomalaisen yrittäjyyden puolustaminen äärimmäisen tärkeää. Sen puolustamiseksi tarvitaan tekoja. Tästä yhtenä esimerkkinä on yrittäjävähennys.

Yrittäjävähennys laajentuu nyt osakeyhtiöiltä myös henkilöyrityksiin. Vähennyksen suuruus on viisi prosenttia elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta. Metsätalouden verotuksessa otetaan huomioon vastaavan suuruinen vähennys.

Sukupolvien ketjun jatkoa yrityksissä ja maatiloilla helpotetaan. Perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Kevennykset painotetaan ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon.

Tällä vahvistamme sitä, että sinivalkoisen kasvollisen omistajuuden säilyy Suomessa. Tällaiset yritykset ovat juuri viime vuosina työllistäneet.

Lisäksi metsätilojen sukupolvenvaihdoksia helpotetaan metsälahjavähennyksen käyttöönotolla. Metsälahjavähennyksellä lisätään puun käyttöä, edistetään yrittäjämäistä metsätaloutta ja kasvatetaan tilakokoja.

Ensi vuosi on juhlavuosi. Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlia ja erilaisia tilaisuuksia sekä tapahtumia on koko maassa. Minunkin ohjelmassani niitä on ensi vuonna runsaasti. Tämä merkkipaalu on huomioitu myös budjettiesityksessämme.

Tämän juhlavuoden kunniaksi Suomen hallitus haluaa antaa arvon sotiemme veteraanien työlle. Tuemme heidän kotona asumistaan ja lisäsimme tähän määrärahoja 40 miljoonalla eurolla. Myös omais- ja perhehoitoa kehitetään. Siihen myönnettiin 90 miljoonan euron lisärahoitus.