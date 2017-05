Maakuntauudistuksen keskiössä on ihminen ja sen tavoitteena on koko Suomen asuttuna pitäminen. Nykyään lähes jokaisessa Suomen kunnassa asuu ja työskentelee kunnaneläinlääkäri. Hänet tunnistaa fleeceasusta sekä mustista silmänalusista. Paremmissa tilaisuuksissa eläinlääkäri käyttää yleensä parempaa fleeceä.

Maakuntien on tulevaisuudessa järjestettävä kiireelliset eläinlääkäripalvelut kaikille eläinlajeille ympäri vuorokauden. Tämä velvollisuus kuuluu nykyään kunnille. Palveluita ei pidä yhtiöittää, sillä se heikentäisi päivystyksen ja tuotantoeläinten eläinlääkäripalvelun saatavuutta ja nostaisi rajusti hintoja. Tällainen tilanne olisi kestämätön maatalouden nykyisessä ahdingossa.

Järjestelmämme on kattava ja kustannustehokas, eikä sitä voida vaarantaa. Tulevan lainsäädännön onkin varmistettava, että kunnaneläinlääkärijärjestelmämme säilyy, vaikka palvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi.

Meillä on yksi yhteinen terveys ja ihmisen taudinaiheuttajista peräti 60 prosenttia on eläinperäisiä. Suomella on kansainvälisesti hyväksi tunnustettu tilanne tautien ja antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien hallinnassa. Tautivapaus on vahva myyntivalttimme kansainvälisessä kaupassa.

Kunnaneläinlääkärit taas ovat paloposteja, jotka suojelevat terveyttämme. He rokottavat metsästyskoiramme ihmisiäkin tappavaa raivotautia vastaan ja tunnistavat navetoista ne taudinaiheuttajat, jotka muuten kaataisivat teho-osastolle. He tutkivat syömämme lihan ja varmistavat, että se on ihmisravinnoksi kelpaavaa. He ratsaavat ulkomailta tuodut eläimet, jotka voisivat tuoda mukanaan ihmisille vaarallisia taudinaiheuttajia.

Eläinlääkärit ovat siten kriittinen osa myös ihmisten terveydenhuoltoa.

Lemmikkieläinten hoito on tärkeä osa eläinlääkärin työtä. Päivystäminen kaupunkien ulkopuolella taas on välttämätön maatilojen peruspalvelu, mutta kannattamatonta liiketoimintana maamme pienillä eläintiheyksillä. Minuutit ovat pitkiä, jos odotat kouristelevan lehmän kanssa apua satojen kilometrien päästä. Eläinlääkärin saavuttaminen on vaikeaa myös autottomalle mökin mummolle, jonka kissa on sairastunut.

Onneksi yhteiskunta kykenee ottamaan hyödyn kannattavasta liiketoiminnasta ja järjestämään tällä osuudella myös kannattamattoman. Cayman-saarille rekisteröitynyt pääomasijoittaja ei näin tee.

Uudistuksessa on myös tärkeää pitää kiinni virkavastuulla tapahtuvasta eläinsuojeluvalvonnasta.

Eläinsuojelukäyntien tulee olla eläinten hyvinvointiin perehtyneiden virkaeläinlääkärien eikä eläinsuojelujärjestöjen tekemiä. Poliisin on voitava edelleen avustaa eläinlääkäreitä.

Eläinsuojeluvalvonnassa puututaan ihmisten perustuslaillisiin oikeuksiin, kotirauhaan ja omaisuuden suojaan. Tällaisiin käynteihin ei saa sisältyä minkäänlaisia tendenssejä kuten varmasti olisi, mikäli eläinsuojelujärjestöissä toimivat kettutytöt niitä tiloille ja turkistarhoille tekisivät. Kyse on kansalaisen oikeusturvasta.

Suuressa osassa maatamme pelkkä tuotantoeläinlääkintä ei täytä eläinlääkärin työpäiviä. Tämän vuoksi on tärkeää, että kokonaisuus säilytetään ehjänä ja eri maakunnille mahdollistetaan juuri niille sopivat alueelliset ratkaisut.

Kustannustehokkaat eläinlääkäripalvelut ovat kotimaisen ruuantuotannon ja siten myös huoltovarmuutemme yksi kivijalka. Haluammeko todella jättää kauppojen hyllyjen täyttämisen pelkästään AKT:n ahtaajien varaan? Maaseudun ihmiset pärjäävät kyllä huoltovarmuuden kriiseissäkin, mutta ituhippien suolet alkavat pian kurnia.