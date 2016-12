Ylivihreys historiaan

Käänne Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaan. Kilpailukykyä haittaavat viherverot alas. Leikkaukset tuulivoimatukiin. Puusta ja turpeesta uuden sukupolven polttoaineet. Otteita perussuomalaisten energiapoliittisista tavoitteista vuoden 2015 vaaliohjelmasta, vai sittenkin hallitusohjelmasta tai Suomen uudesta energia- ja ilmastostrategiasta?

Yhtä kaikki. Nyt tehdään Suomessa pitkästä aikaa järkevää energiapolitiikkaa. Sitä ovat liian kauan hallinneet luonnon ylisuojelu, järjettömät ratkaisut, turpeen sääntely. Tähän oli saatava muutos.

Nyt hyväksytty vuoteen 2030 asti ulottuva Suomen energia- ja ilmastostrategia osoittaa jälleen kerran hyvin sen, mihin perussuomalaisia tässä hallituksessa tarvitaan. Jos vihervasemmisto olisi ollut tätä kokoon kursimassa, ei siinä olisi ollut hurraamista. Ylivihreys ja tuulivoimautopia olisi vienyt, kotimainen tuotanto ja kilpailukyky vikissyt.

Nyt on tilanne toinen. Uusi strategia nojaa nimenomaan vahvasti kotimaiseen bioenergian käytön lisäämiseen. Vähennämme energiariippuvuuttamme ja parannamme suomalaista työllisyyttä. Keinovalikoimaa on oltava. Uuden, teknologiasta riippumattoman uusiutuvan energian tukijärjestelmän piiri laajenee. Hake, kuoret ja purut. Metsää meiltä löytyy. Kaikki käytetään ja siihen kannustetaan.

Turvettakin poltetaan. Verotuksella varmistetaan, että se on kilpailukykyisempi kuin kivihiili ja muut fossiiliset tuontipolttoaineet. Sen takia, että me Suomessa poltamme kotimaista turvetta, ei Salomonsaaret vaivu veden alle. Se on selvä.

Edellinen hallitus, se muuten johon vihreätkin kuuluivat, jätti jälkeensä tilanteen, jossa Suomessa poltettiin enemmän koksia kuin koskaan aiemmin. Kivihiilen käyttö siis lisääntyi samalla kun energiankulutus kokonaisuudessaan laski.

Tämä hallitus asettaa tavoitteeksi lopettaa kivihiilen käytön vuoteen 2030 mennessä. Tuontienergia korvataan kotimaisella.

Ja vihreiden harmiksi, ei tässä ole ympäristöä unohdettu. Ei meitä pääse siitä syyttämään. Tämä tehdään hyvin, suomalaista tuotantoa ja työllisyyttä kunnioittaen, mutta silti ympäristö ja Suomen kansainväliset velvoitteet huomioiden.

Ja kun ei pääse syyttämään luonnon tuhoamisesta, niin on nuristava jostain muusta. Selvitämme tuulivoiman terveysvaikutukset.

Perussuomalaiset ovat ainoana puolueena olleet huolissaan tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista. Vaikka asia on koskettanut lukuisia suomalaisia ja laajoja alueita. Moni on joutunut jättämään kotinsa sairastumisen takia. Samoja kirjeitä on tullut kaikkein puolueiden kansanedustajille. Kukaan ei ole tarttunut.

Nyt tartutaan. Ja sekös ympäristöpuoluetta hermostuttaa. Kun tämä läpeensä paha hallitus haluaa tehdä terveys- ja ympäristöselvityksen, niin Ville Niinistö sanoo, että se on huuhaata. Aika erikoista. Siinä paljastuu todellinen luonne. Öykkärimäistä ylimielisyyttä.

Ei Suomi totisesti pelkillä tuulimyllyillä pyöri, mutta ilman niitä saattaa hyvin vaikka pyöriäkin. Tämä tarkistetaan nyt. Ensi vuonna luovutaan kokonaan nykyisestä tuulivoiman syöttötariffijärjestelmästä.

Tulevaisuudessa hankkeet toteutuvat markkinaehtoisesti. Kymmenien miljoonien säästöt valtiolle. Jos se on hyvä bisnes, niin kyllä sen joku hoitaa.

Tuulivoiman tulevaisuus, mahdollisine tukijärjestelmineen, selviää vasta terveysvaikutustutkimuksen jälkeen. Perussuomalaisten linja asiassa on selvä: valtion ei tule tukea terveydelle vaarallista tuotantoa.