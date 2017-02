MT:n mainosvideossa selviää suurin lehti

Maanantaista asti MTV3:lla nähtyä mainoselokuvaa esitetään televisiossa vielä ensi viikolla sekä viikoilla 9 ja 10.

Mainoselokuva on tehty Maaseudun Tulevaisuuden brändin vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi, selittää lehteä kustantavan Viestilehdet Oy:n markkinointijohtaja Olli Kantola .

”Vaikkei yhtään Jussi-patsasta tulisi, tämä on kuitenkin Aku Louhimiehen ohjaus”, Kantola kehuu.

Taustalla soi Rauli Badding Somerjoen Paratiisi. Kantolan mielestä musiikki on hyvin tärkeä osa kokonaisuutta.

”Elokuvassahan ei paljoa puhuta. Ohjaus, kuvallinen kerronta ja musiikki ovat suurimmat asiat. Edellisessä mainoselokuvassa oli Unto Monosen Satumaa-tango. Se on suomalaista sielunmaisemaa. Myös Paratiisi on kaikkien tuntema kappale, joka luo positiivista mielikuvaa.”

Elokuvan käsikirjoituksen takana on mainostoimisto Snell, Louhivuori & Tallqvist. Videon on kuvannut Pietu Takala .

Tuore video on sarjassaan jo viides. Ensimmäinen MT:n televisiomainos ilmestyi lokakuussa 2004.

Ensi viikosta alkaen MT mainostaa myös radiossa Iskelmäradio-kanavalla.

