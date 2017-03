EU:ssa myös sosiaalinen kriisi

Erikoistutkija Elina Palolan mukaan vasta nyt huomiota kiinnitetään myös EU:n sosiaaliseen kriisiin, joka on seurausta talouden pitkästä kriisistä.

”Keskustelu on pitkään käyty talouskriisin ympärillä. On pohdittu, tyydyttääkö tehty ratkaisu markkinoita, mutta ei ole mietitty, että kärsijät ovat kuitenkin ihmisiä”, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkija Palola sanoo.

Viime päivinä on uutisoitu, että työttömyys esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa on noussut huimasti. Esimerkiksi Kreikassa nuorisotyöttömyys on 57,6 prosenttia.

Punainen risti arvioi Etelä-Euroopan kriisialueeksi, jossa tarvitaan ruoka-apua.

Palolan mukaan Euroopan maat ovat talouden lisäksi sosiaalisesti toisistaan riippuvaisia. Sosiaalisien ongelmien korjaamiseksi tarvitaan enemmän yhteistä sosiaalipolitiikkaa ja työkaluja, kuten yhteisiä veroja.

”Ehkä talouden kriisi auttaa huomaamaan, että myös muutkin ongelmat ovat yhteisiä”, Palola tuumaa.

Yhteisiä toimia tarvitaan myös talouskriisin ratkaisemiseksi, Aalto-yliopiston kansantaloustieteen professori Pertti Haaparanta sanoo.

”Pankit toimivat usean maan alueella, joten tarvitaan EU:n laajuista sääntelyä.”

EU:n rooli maailmalla kaventunut

Yhteisten toimien lisääminen on kuitenkin poliittisesti haastavaa, sillä ne nähdään helposti kehityksenä EU:n liittovaltion suuntaan.

Helsingin yliopiston tutkijan Timo Miettisen mielestä liittovaltiopuhe on kuitenkin usein tapa ottaa poliittista tilaa itselleen.

”Kun kriisi- tai liittovaltiopuheita käydään, kaikilla ei ole puhtaita jauhoja pussissa. Se on tapa ottaa poliittista tilaa, käyttää valtaa tai pyrkiä päätöksiin”, Miettinen sanoo.

Miettinen lisää Eurooppaan vielä yhden kriisin, poliittisen kriisin.

”EU ei selkeästi ole tarpeeksi yhtenäinen kohtaamaan kriisejä. Maat toimivat omien etujen ajamina.”

Ulkopoliittisen instituutin tohtori Juha Jokela on samoilla linjoilla siinä, että markkinavoimia on vaikea poliittisesti hillitä. Hänen mielestään EU:n rooli maailmalla on kriisin vuoksi kaventunut.

Tutkijat pohtivat Euroopan kriisiä Tieteen päivillä Helsingissä.

Vaikka kriisi onkin pitkittynyt ja valtaa palstatilat, Jokela muistuttaa, että Eurooppa on edelleen monin osin muita maanosia edellä.