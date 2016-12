Maaleht: Viron maidontuotanto syöksyy – lehmiä rahdataan teuraaksi Puolaan

Kannattavuuskriisi vähentää Viron maidontuotantoa nopeasti.

Virolaisen Maalehden mukaan teuraaksi on päätynyt jo 4 000 lypsylehmää. Lähikuukausina sama kohtalo odottaa 5 000 lehmää, kun 50 tilaa on kertonut luopuvansa tuotannosta.

"Meille riittää. Lehmienpito tuottaa joka kuukausi 10 000–15 000 euroa tappiota", kertoo võrumaalainen nuori emäntä Karin Sepp Maalehdelle.

Seppin perhe luopuu 200-päisestä lypsykarjasta, jonka keskituotos on ollut 9 000 kiloa. Yli sata lehmää on jo lähtenyt tukkuostajan kuormissa Latvian ja Puolan teurastamoihin. Hinta on 500 euroa päältä.

Maidon tuottajahinta on Virossa painunut 22,5 senttiin litralta. Maan tuottajaväki on järjestämässä mielenosoitusta Tallinnaan ensi maanantaiksi.

Viron maatalous kuuluu Suomen ohella EU:n ja Venäjän pakotepolitiikan suurimpiin menettäjiin.

