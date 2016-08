Nämä lähikaupat myydään pois – osa voi muuttua Lidliksi

Kesko lopettaa 44 Siwaa, 16 Valintataloa ja yhden Euromarketin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) velvoitti Keskoa luopumaan kaupoista osana sopimusta, jossa Kesko hankki omistukseensa Lähikauppa Oy:n.

Suomen Lähikaupalla on yli 600 Siwaa ja Valintataloa ja yksi Euromarket. Lopettavia lukuun ottamatta ne muuttuvat K-marketeiksi toukokuusta alkaen.

Vaikka myymälätilat eivät menisikään kaupaksi, yrityskauppa toteutuu. KKV ei asettanut myynnin mahdollista epäonnistumista yrityskaupan toteuttamisen esteeksi, koska se arvioi Suomen Lähikaupan poistuvan markkinoilta taloudellisten vaikeuksien vuoksi joka tapauksessa.

Helsingin Sanomien mukaan osa myymälöistä kiinnostaa Lidliä, joka suunnittelee myymäläketjunsa huomattavaa laajentamista.

Sen tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä myymälöitä olisi noin 200. Tällä hetkellä niitä on 146.

Lidlin tarpeisiin myymälätilan on oltava vähintään 1 200–1 400 neliötä, joten pienet Siwat jäänevät kaupanteon ulkopuolelle.

Joidenkin myymälätilojen kauppaaminen voi osoittautua haasteelliseksi, sillä S-ryhmä ei kelpaa useimpien myymälöiden ostajaksi KKV:lle. S-ryhmän omat kaupat sijaitsevat liian lähellä myytäviä myymälöitä.

