Olutketju työllistää yli tuhat viljelijää – välillisesti ketjussa työssä 20 000 henkeä

Olutketju työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti 20 000 henkeä, joista yli tuhat on viljelijöitä.

"Olut on lähiruokaa. Onko järkeä hakea ranteet paksuna olutta Tallinnasta?" kysyi Hartwallin toimitusjohtaja Tapio Pajuharju Panimoliiton tiedotustilaisuudessa tiistaina Helsingissä.

Oluen samoin kuin muidenkin alkoholijuomien kulutus on laskenut, mutta pienpanimoinnostus korvaa hieman kulutuksen laskua. Suomessa panimoiden määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2008, ja niitä on nyt yli 60.

Pienpanimoiden määrän lisääntyminen ei ole vielä näkynyt mallasohran kysynnässä, toteaa Viking Maltin toimitusjohtaja Antti Orkola.

Suomessa pantu olut valmistetaan suomalaisesta mallasohrasta, jota tuotetaan pääosin Etelä-Suomessa. Joka viides peltohehtaari Kokkola–Kymenlaakso-linjan alapuolella kasvaa mallasohraa.

"Meidän on syytä olla ylpeitä oluen arvoketjusta. Suomalainen mallasohra on ainutlaatuinen tuote. Esimerkiksi Lapin Kullan viennissä on paljon mahdollisuuksia, kun siihen voidaan liittää neljä vuodenaikaa ja yötön yö. Mielikuvat toimivat viennissä hyvin", Pajuharju sanoo.

Suomalainen juo keskimäärin 76 litraa olutta vuodessa. Määrään on arvioitu mukaan matkustajatuonti.

Lue myös:

Panimoväki vetoaa lainsäätäjiin työpaikkojensa puolesta