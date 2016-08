Raision johdon miljoonabonukset: "Meneillään alasajo ja etujen ulosmittaus"

Raision hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki puolusti johdolle maksettuja huippupalkkioita MT:n mielipidesivulla. Professori Matti Seppälä arvosteli niitä aiemmin.

Nyt Seppälä vastaa Myllymäen kirjoitukseen.

"Aloitetaan vertaamalla Raision ja HK:n liikevaihdon kehitystä vuosina 1997–2014. Raisiolla se on laskenut 0,8 miljardista eurosta 0,5 miljardiin. HK on samana aikana nelinkertaistanut liikevaihtonsa 0,5 miljardista 2 miljardiin. Raisio oli ennen suuri. Nyt sen liikevaihto on neljäsosa HK:n liikevaihdosta. Onkohan tällä vaikutusta yrityksen arvoon? Tästäkö pitää palkita Raision johtoa ylenpalttisesti?"

Professorin mukaan Raision osakekohtainen tulos rämpii ja velat ovat kohonneet, vaikka suuria yksiköitä on myyty sadoilla miljoonilla euroilla.

"Tuloksessa ei ole kuitenkaan tapahtunut merkittävää muutosta kuin alaspäin. Arvioin, että Raisiossa on meneillään alasajo ja etujen ulosmittaus. Johto järjestelee miljoonabonuksia, vaikka yhtiö näyttää taantuvan."

"Moni ihmettelee, mikä on Raision strategia. Liiketoimintojen myyntien lisäksi rehuliiketoiminnan neljästä päätuotteesta kaksi on lopetettu."

Seppälä toivoo, että joku sijoittamisen ammattilainen selvittäisi Raision kehitystä.

"Mikä on yhtiön todellinen arvo ja miten se on kehittynyt? Ovatko johdon suuret palkkiot nykyisin jo varsin pienen yhtiön edun mukaisia?"

"Hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäelle toteaisin, että hallintoneuvoston ei tulisi askarrella kannustejärjestelmien kanssa, koska silloin ollaan hyvin lähellä sisäpiiritietojen hyväksikäyttöä."

Seppälä epäilee, että osakkeilla keinotteleminen ja niiden omistaminen ovat menneet Myllymäellä sekaisin.

"Myllymäki ei tunnu ymmärtävän, että Raision osakkeen kurssinousu hyödyttää vain osakkeita myyviä. Ellei osakesijoitus tuota osinkoa, se ei hyödytä osakkeet pitävää omistajaa mitenkään."