Toimituspäällikön kommentti: Vartiaisessa enemmän tukea kuin sianlihassa

Kansanedustaja Juhana Vartiaisesta (kok.) on kehkeytynyt piristävä ja poleeminen ruoka- ja maatalouskeskustelija. Vartiainen on talousliberaali, jonka mukaan maataloustuet ja markkinoiden muukin ohjailu on lähinnä typerää.

Vartiaisen mielestä tuilla ylläpidetään kannattamatonta tuotantoa. Pääomat ja työ pitäisi kohdentaa kannattaville aloille.

Kotimaisen ruuan kaikenlainen suosiminen on Vartiaisesta erityisen tuomittavaa ja koituu kansantalouden tappioksi. Jos suomalainen ruoka on niin erinomaista, miksi sitä pitää verovaroin tukea, Vartiainen ihmettelee.

Samaa voi kysyä Vartiaisesta itsestään. Vartiainen jos kuka, on veronmaksajan tuella syntynyt tuote. Vartiaisessa on tukea monin verroin enemmän kuin kotimaisessa possussa.

Suomessa – onneksi – tarjotaan kaikille verovaroin kustannettu tasokas perusopetus. Jatkokoulutus yliopistoja myöten on edelleen maksutonta, mutta ei veronmaksajalle ilmaista.

Vartiainen välttää ansioluettelossaan visusti maininnat sidoksistaan valtioon ja veronmaksajiin. Koulua hän tietää käyneensä Suomen lisäksi myös ulkomailla. Emme tiedä, pitikö ulkomaan kouluun viedä omaa rahaa mukana. Vartiaisen lukio-, yliopisto- ja tohtoriopinnoista laskun on ilmeisesti kuitannut suomalainen veronmaksaja.

Taloustieteilijä Vartiainen on tutkinut taloutta pääasiassa Suomen ja Ruotsin valtioiden piikkiin maiden valtiollisissa tutkimuslaitoksissa VATT:ssa ja KI:ssa. Välillä palkan ovat maksaneet ruotsalaiset tai suomalaiset palkansaajat. Työväen taloustutkimus rahoitetaan veroluonteisesti kerättävillä ja verovähennyskelpoisilla ay-jäsenmaksuilla sekä valtion tuella.

Olisi hauskaa, jos talousguru Vartiainen laskisi avoimesti, miten suuri osuus tuote Vartiaisen hinnasta on veronmaksajan tukea.

Sama pätee Vartiaisen kollegaan ja opetuslapseen, ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajaan Heikki Pursiaiseen. Pursiainen provosoi äskettäin ruokakeskustelua laskemalla, että maataloustuella saisi monta yliopistoa. Hän syytti kirkkoa "epäkristilliseksi" sen ilmaisemasta tuesta viljelijöille.

Pursiainen tuntee tukiasiat. Viime vuoteen saakka Pursiainen on saanut käytännössä kaiken suomalaisilta veronmaksajilta.

Vartiainen ja Pursiainen ovat melkein parasta, mitä verorahoilla voi saada. Heidän lisäkseen verotuksen ja verorahojen jakamisen ansiosta Suomessa elää koulutettu, kilpailukykyinen, terve ja vauras kansa nauttien toimivasta ja modernista infrastruktuurista.

Liberaalien talousmiesten rakas Helsinkikin syntyi Ruotsin kuninkaan aluepolitiikan tuloksena. Kaupungin kukoistus ja kasvu räjähtivät Venäjän tsaarin vahvoilla aluepanostuksilla.

Jos näin ei olisi ollut, Vartiainen ja Pursiainen eläisivät kenties sikopaimenina susirajalla Tuusulan korkeudella. Minä, vähempiälyinen, olisin sikopaimenten apumies.

Verorahojen käytöltä on vaadittava tehokkuutta. Ei ole vaatinut veronmaksajilta kuin miljoonan tai pari kasvattaa omaperäisestä demari-Vartiaisesta kokoomuksen liberaalisiiven reipas äänitorvi.

Ostaisitko Vartiaisen vai miettisitkö vielä hankintaa?

Lue lisää:

Maataloustuet nostavat peltojen ja koneiden hintoja

Raasteet kammottavat Vartiaista – "suomalainen ruoka on tylsää"