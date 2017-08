25 miljoonaa maatalouden kriisirahoja käyttämättä – Lfa-leikkaus paikattavissa

Valtiovarainministeriön esittämä 33 miljoonan euron leikkaus ensi vuoden luonnonhaittakorvaukseen on peruttavissa lähes kokonaan, ministeriölähteet kertovat.

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa on yhteensä 25 miljoonaa euroa edellisistä kriisipaketeista säästyviä rahoja. Jos ne käytettäisiin kokonaan lfa-leikkauksen pehmentämiseen, jäisi leikkaus muutamaan euroon hehtaarilta.

MTK:ssa on toiveita lisärahoituksesta, jotta säästyneet kriisirahat voitaisiin käyttää siihen tarkoitukseen johon ne on alun perin tarkoitettu. Säästyneiden 25 miljoonan euron joukossa on esimerkiksi maatilojen kiinteistöveron alennukseen kohdennettu 10 miljoonaa. EU:n hyväksymää keinoa kiinteistöveron alennukseen ei kuitenkaan ole löytynyt.

MTK:n ja maa- ja metsätalousministeriön edustajat neuvottelevat ensi vuoden tuista perjantaina.

Vuodelle 2019 edessä ovat ensi vuotta suuremmat tukileikkaukset, ellei lisärahoituksesta tehdä päätöksiä.