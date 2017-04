Aftonbladet: Iskusta epäilty mies otettu kiinni

Tukholman keskustassa suuria alueita on eristetty epäillyn terrori-iskun takia. Poliisi määräsi muun muassa Tukholman päärautatieaseman tyhjennettäväksi ihmisistä, kertoo ruotsalaisen rautatieyhtiö Jernhusenin mediapalvelu.

Suomen ulkoministeriön mukaan useita suomalaisia on poliisin eristämällä alueella. Ulkoministeriö kertoo Twitterissä, että kaikkiin suomalaisiin ei ole saatu yhteyttä.

Ruotsin viranomaiset ovat kertoneet, että puhelinliikenne on ruuhkautunut.

Ruotsin poliisi on vahvistanut, että ainakin kolme ihmistä on kuollut, kun kuorma-auto ajoi väkijoukkoon Drottninggatanilla Tukholman keskustassa. Poliisi on vahvistanut tiedot kolmesta kuolonuhrista ja lisäksi loukkaantuneita on ainakin kahdeksan.

Tukholmalaissairaalat ovat siirtyneet katastrofivalmiuteen, kertoo Tukholman läänin edustaja. Hänellä ei ole tarkkoja tietoja haavoittuneiden kokonaismäärästä.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan Ruotsin poliisi epäilee, että kyseessä olisi terrori-isku. Myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on kertonut, että kaikki viittaa terrori-iskuun.

"Ruotsi on joutunut hyökkäyksen kohteeksi", Löfven sanoi.

Mediatietojen mukaanLöfven olisi kertonut myös yhdestä kiinniotetusta, mutta Ruotsin poliisi on sittemmin kumonnut tiedon. Poliisin mukaan ketään ei ole tällä haavaa kiinniotettuna.

Ruotsin poliisi on julkaissut kuvan etsitystä miehestä. Kuvassa on mies, jolla on tumma huppu vedettynä pään yli. Poliisin mukaan etsityn henkilön toivotaan ottavan yhteyttä poliisin. Kuva on tältä päivältä.

Aftonbladetin mukaan kaksi ihmistä on otettu kuulusteltavaksi Tukholman iskusta. Tukholman poliisi ei kerro, mistä ja milloin ihmiset on haettu.

Poliisi on kehottanut ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa. Lisäksi esimerkiksi Ruotsin parlamenttitalo on suljettu.

Tukholmassa metroliikenne on palautumassa ennalleen, mutta myöhästymisiä on odotettavissa, tviittaa poliisi.

Kymmenettuhannet ovat matkanneet kotiin Tukholman ydinkeskustasta jalan.

Viranomaisten mukaan Tukholma järjestää hätämajoitusta niille, jotka eivät pääse kotiin julkisen liikenteen häiriöiden vuoksi.

Swedavian mukaan lennot Tukholman Arlandan ja Bromman lentokentillä kulkevat kuitenkin normaalisti.

Tallink Siljan laivat lähtevät tänään myöhässä Tukholmasta. Kolmen vielä Tukholmasta lähtevän laivan lähtö myöhästyy vähintään 30 minuuttia, sanoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd. Tukholman iskun takia julkinen liikenne ei ole toiminut, joten matkustajilla on ollut vaikeuksia ehtiä laivaan.

Isku ei vaikuta Viking Linen laivaliikenteen aikatauluihin.

Kungsgatanilla on nähty poliiseja mellakkavarusteissa ja Dagens Nyheterin mukaan poliisin pommiryhmä on ollut Atlasgatanilla.

SVT:n mukaan poliisi sai Tukholman oletetusta iskusta hälytyksen 14.53 paikallista aikaa eli 15.53 Suomen aikaa. Kuorma-auto ajoi väkijoukkoon ja sen jälkeen sisään tavaratalo Åhlensiin. TT:n toimittajan mukaan useita ihmisiä on viety paikalta ambulansseilla. Useita siviiliasuisia lääkäreitä on tullut paikalle hoitamaan loukkaantuneita.

Silminnäkijät ovat kertoneet TT:lle, että iskun aikana paikalla olleet käyttäytyivät hysteerisesti, huusivat ja itkivät. Samassa yhteydessä nähtiin miehen juoksevan aseen kanssa, kertoi Aftonbladetin toimittaja paikalta.

Vahvistamattomien tiedot kertoivat myös, että laukauksia olisi vaihdettu Fridhemsplanilla Tukholmassa. Tukholman poliisi kertoi kuitenkin myöhemmin, ettei alueella ole löytynyt mitään merkkejä laukauksista.

Spendrups-panimon mukaan iskussa käytetty kuorma-auto oli varastettu siltä. Auto varastettiin ravintolatoimituksen yhteydessä. Auton kuljettaja oli juuri purkamassa lastia, kun joku hyppäsi autoon ja lähti ajamaan, yhtiöstä kerrotaan.

Yhtiön viestintäjohtajalla ei ole tiedossa, oliko henkilöitä useampia. Panimon kuljettaja ei loukkaantunut mutta on tapahtumasta järkyttynyt.