Aktia: Nousukausi on ovella, mutta asuntojen hintojen eriytymistä on vaikea pysäyttää

Asuntojen hinnat lähtivät eriytymään pääkaupunkiseudun ja "muun maan" välillä vuonna 2013, eikä loppua ole näkyvissä. Näin siitä huolimatta, että muun maan hintatilastoissa ovat mukana myös kasvukeskukset.

"Helppoja keinoja ei ole", Aktian pääekonomisti Heidi Schauman sanoo. Hänestä vain todella runsas rakentamisen kasvu sellaisissa kaupungeissa kuin Oulussa voi nostaa maakuntien hintakehitystä ylöspäin.

"Minulle on esitetty hyvä kysymys siitä, miksi yritykset eivät asetu niille paikkakunnille, joilla on edullisia asuntoja. Mutta keskittymisen eduista on puhuttu paljon, ja Yhdysvaltojen itärannikollekin ennustetaan yhtenäistä kaupunkinauhaa."

Suomen taloudessa on Schaumanin mukaan tapahtunut selvä suhdannekäänne. Pari vuotta veturina olleet yksityinen kulutus ja rakentamisen kasvu väistyvät viennin ja investointien tieltä, ja talouskasvu on tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia, Aktia ennustaa.

"Nyt eletään kuitenkin sellaista murrosvaihetta, että on vaikea sanoa, jatkuuko kolme kuukautta jatkunut nousu, onko nousukausi todella alkanut ja mihin vienti kehittyy", Aktian Schauman sanoo.

Lähtökohdat ovat hyvät, sillä maailmankauppa vetää ja maailmalla investoidaan. Suomi vie investointituotteita, ja voi päästä nopeaankin kasvuvahtiin. Kehittyvien maiden talouskasvuksi ennustetaan tälle vuodelle 4,5 ja kehittyneille 1,8 prosenttia.

Maailman talouskasvun, kuluttajien luottamuksen ja muiden tekijöiden merkitys on isompi kuin hallituksen kilpailukykysopimuksen. Kysymysmerkkeinä Schauman mainitsee Kiinan kasvun ja kotimaisen työvoiman kohtaanto-ongelman, joka on jatkunut vuodesta 1993.