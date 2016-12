Alma: Perussuomalaiset ohitti niukasti vihreät

Perussuomalaiset on noussut niukasti vihreiden ohi, ilmenee Alma Median kunnallisvaalikannatusta koskevasta mielipidetiedustelusta.

Perussuomalaisten kannatus on kohonnut 11,6 prosenttiin syyskuun 10,0 prosentista. Vihreiden kannatus on samaan aikaan pudonnut 12,4 prosentista 11,2 prosenttiin. Muutokset mahtuvat kuitenkin virhemarginaalin sisään.

Suurimpana ryhmänä on pysynyt sosiaalidemokraattinen puolue, jonka kannatus on laskenut 20,1 prosenttiin 20,8 prosentista. Keskustan osuus on noussut 19,5 prosenttiin 19,2 prosentista. Kannatustaan hieman menettänyt kokoomus on kolmantena 17,1 prosentilla.

Kyselytutkimuksen virhemarginaali on suurimman puolueen kohdalla 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.