Alman kuntavaalikyselyssä SDP niukasti ykkönen – HS-gallupissa kärkeen kiilasi kokoomus

Alma Median kyselyn mukaan SDP:n kannatus on 19,1 prosenttia. Niskaan hengittävät kokoomus ja keskusta. Kokoomuksen kannatus on 18,8 ja keskustan 18,6 prosenttia. Alman maaliskuisesta kyselystä SDP:n kannatus on pudonnut hieman ja kokoomuksen noussut.

Kärkikolmikon takana vihreiden kannatus on kyselyn mukaan 11,8 prosenttia ja perussuomalaisten 11,2 prosentttia.

Ylen maaliskuisessa kannatusmittauksessa vihreiden ja perussuomalaisten ero on vihreiden hyväksi kolme prosenttiyksikköä ja Helsingin Sanomien kyselyssä kaksi.

Alman lehtien teettämään kyselyyn vastasi 1 500 äänestysikäistä Manner-Suomessa. Haastattelut teki Tietoykkönen ajalla 24.3.–1.4.

Tulosten virhemarginaali on suurimman puolueen kohdalla 2,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

HS-gallup: Kolme suurinta puoluetta lähtee kuntavaalien loppukiriin rinta rinnan

Kolme suurinta puoluetta lähtee ensi sunnuntaina järjestettävien kuntavaalien loppukiriin rinta rinnan, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä. Lehden mukaan kokoomus olisi suurin puolue, jos kuntavaalit olisi järjestetty tutkimuksen tekemisen aikaan 23.–30. maaliskuuta.

Kokoomuksen kannatus oli tutkimuksessa 19,7 prosenttia, SDP:n 19,3 prosenttia ja keskustan 18,9 prosenttia. Kaikki luvut mahtuvat virhemarginaaliin.

Suurin häviävä puolue edellisiin kuntavaaleihin nähden on tutkimuksen perusteella kokoomus. Kokoomuksen kannatus on luisunut edellisen kuntavaalien 21,9 prosentista 2,2 prosenttiyksikköä ja perussuomalaisten 12,3 prosentista 1,6 prosenttiyksikköä.

Tutkimus ennustaa vihreille vaalien suurinta voittoa. Vihreiden suosio nousisi edellisiin kuntavaaleihin nähden 8,5 prosentista 11,9 prosenttiin. Muiden puolueiden kannatuksissa ei ole lehden mukaan merkittäviä muutoksia, jos niitä vertaa vuoden 2012 kuntavaaleihin.

Kantar TNS:n tekemää tutkimusta varten haastateltiin 2002 ihmistä. Virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin suurimpien puolueiden kohdalla.