"Aluepolitiikan mollaaminen on ylimielistä"

Juopia ihmisryhmien välillä on Suomessa jo vanhastaan, mutta selkeästi huonompaan päin ollaan kirjailija Sirpa Kähkösen arvion mukaan menossa.

"Puheentapa on muuttunut aika aggressiiviseksi. Tuo kertoo siitä, että ihmiset ovat erkaantuneet toisistaan. Todellisuudet eivät enää kohtaa."

Kähkösen mukaan helsinkiläiset helposti ajattelevat, ettei pääkaupungin ulkopuolella ole elämää tai se on jotenkin alempiarvoista. Työnsä takia Suomea paljon kiertävänä hän itse näkee aivan toisenlaisen todellisuuden. Maaseudunkin ihmiset ovat todella kiinnostuneita kirjallisuudesta, ja alueteatterissa on loistavia esityksiä. Puhumattakaan siitä, mikä merkitys yliopistoilla ympäri Suomea on.

"Aluepolitiikan mollaaminen on hirveän ylimielinen asenne."

Kähkönen varoittelee, ettei poliittisen eliitin kannattaisi lietsoa puheita siitä, että enää ei ole varaa elättää niitä, jotka asuvat suurten keskusten ulkopuolella.

"Nuo puheet voivat lietsoa separatismia, ja se on näin pienelle kansalle vaarallista. Suomalaisuuteen kuuluu monenlaisia tapoja elää. Sitä pitäisi korostaa, ei vihamielisyyksiä."

"Aluepolitiikka on saanut kirosanan maineen, vaikka se ei todellakaan tarkoita sitä, että jokaisen kotikylään haluttaisiin vetää jokin hirveä moottoritie. Maalla eläminen kytkeytyy voimakkaasti elämän merkityksellisyyteen ja laatuun, kuten luonnonläheisyyteen ja mahdollisuuteen elää vuodenkierron mukaan."

