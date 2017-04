Aluetutkija Aro: Koko 2000-luvun jatkunut keskittymiskehitys on voimistumassa entisestään

Aluetutkija Timo Aron mukaan alueiden väliset erot ovat Suomessa kasvaneet viime vuosina jatkuvasti suuremmiksi.

"Ne kaupunkiseudut, jotka ovat olleet vahvoja aikaisemmin, ovat entistä menestyvämpiä 2010-luvulla. Taustalla vaikuttavat samanaikaisesti muuttoliike, väestön ikärakenteen raju muutos sekä syntyvyyden lasku", Aro toteaa.

Aluetutkija näkee, että alueiden välinen jakautuminen voimistuu tällä hetkellä entisestään.

"Kaupunkiseudut kasvattavat entistä vahvemmin väestöään. Maaseudun osalta tilanne on moninaisempi, sillä maaseudun paikalliskeskuksissa tilanne on melko vakaa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla väkiluku kasvaa. Sen sijaan ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla väestö on vähentynyt jo pitkään, ja vähentyy entisestään", Aro sanoo.

Aro pitää harhaanjohtavana poliittista puhetta, jossa korostetaan koko Suomen asuttuna pitämistä.

"Esimerkiksi Sipilän hallituksen retoriikassa on korostettu hajauttamista, mutta käytännössä mitään muutosta keskittymiskehitykseen ei ole havaittavissa. Päinvastoin alueiden väliset erot näyttäisivät kasvavan 2010-luvulla entistäkin voimakkaammin."

Aron mukaan suurimmat kaupunkiseudut ovat 2000-luvulla vahvistuneet yhtä voimakkaasti hallituspohjasta riippumatta.

Aluetieteen emeritusprofessori Hannu Katajamäki katsoo, että Sipilän hallituksen maakuntamallissa on havaittavissa hajauttamiseen viittavia elementtejä.

"18 aika pientä aluetta tarjoavat mahdollisuuksia hajautuneeseen aluekehitykseen. Toisaalta liikennekaari ja taksien vapautuminen ilmeisesti heikentää maaseudun liikenneolosuhteita. Sipilän hallituksen aluepoliittinen linja vaikuttaa varsin epäselvältä", Katajamäki pohtii.

"On puhuttu hajautetusta kilpailukyvystä, mutta selkeää ohjelmaa sen tueksi ei löydy. Sellaisen luominen voisi olla vaikeaakin, sillä keskustan ja kokoomuksen näkökulmat asiassa tuntuvat olevan kaukana toisistaan", Katajamäki puntaroi.